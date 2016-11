Christian Chávez no piensa en ser papá

El actor de telenovelas prefiere ser el tío consentidor

Ahora que algunos ex integrantes de RBD formalizan y amplían su familia, Christian Chávez fue cuestionado sobre si está en sus planes ser papá próximamente, tal y como Poncho Herrera o Anahí lo están haciendo, pero parece indicar que el actor no está pensando en serlo próximamente.

“Yo siempre he hablado de ser el tío favorito; soy un tío consentidor y maravilloso, pero esta onda de ser padre no me llama”, dijo en entrevista con el programa “Hoy”.

Por otra parte, aseguró que se arrepiente de haber informado ‘de más’ a los medios de comunicación sobre su vida privada y preferencias sexuales:

“Fue un error que cometí antes, abrí muchísimo la puerta a los medios sobre mi vida y eso desemboca siempre en algo que no es muy positivo”, agregó.

Por ahora, Christian se encuentra enfocado en sus proyectos laborales, ya que ahora acaba de finalizar las grabaciones de la telenovela “Despertar Contigo”.

