Facebook se nutre con los mexicanos

México es uno de los países más importantes para la red social

CIUDAD DE MÉXICO — Poco más de la mitad de los mexicanos tiene una cuenta en la red social Facebook. Esto es la cifra más conservadora de febrero de este año; ocho meses después, el vicepresidente de la compañía, Diego Dzodom, informó en un foro internacional del pasado fin de semana que este país ocupa el quinto lugar por el número de usuarios, sólo por detrás de Brasil.

A esta cifra se suma otro tipo de aspectos a evaluar como el porcentaje de tiempo invertido en la red para dar a México uno de los principales lugares de importancia de la empresa porque los habitantes aquí dedican en promedio 8.6 horas al mes, superior a las 6.2 que dedica un estadounidense en promedio, según la empresa ComsCore.

El 94.5% de los mexicanos –detalla- prefiere Facebook por arriba de Twitter, Ask.fm, Tumblr o LinkedIn.

“A mi me gusta porque me ha acercado a amigos que no encontraría por otra vía y porque siento que tengo la posibilidad de elegir de qué me quiero enterar”, dice Claudia Cervantes, una ama de casa del Estado de México que se declara “adicta” a Facebook. “Siento que la gente presta atención a mis cosas”.

Cervantes es parte de la cifra de mexicanos de entre 25 y 44 años que integran el perfil de los usuarios de esta red: uno de cada siete según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), pero el mayor número lo integran los jóvenes de entre 14 y 24 años: siete de cada 10 que lo usan para comunicarse con amigos y ver videos.

Jorge Ruíz, director de Facebook México reconoció recientemente en entrevista con la prensa local que los mexicanos se conviertieron en los mayores consumidores de video a través de los dispositivos móviles. “La segmentación en video ha sido invaluables para los anunciantes”.

El éxito se ha convertido en uno de los principales negocios para la empresa que llegó a montar sus oficinas a México en 2008, cuando apenas pasaba los 10 millones. A principios de este año sumó 61millones.