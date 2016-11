Productor de ‘Rica Famosa Latina’ responde a criticas y adelanta detalles de final de temporada

El productor del programa nos confirma que ya prepara la 5ta temporada

Después de gritos, viajes, empujones, sangre, y momentos chuscos, la 4ta temporada de “Rica Famosa Latina” llega a su fin por Estrella TV.

El programa donde participan Niurka Marcos, Sandra Vidal, Victoria del Rosal, Luzelba Mansour, Andrea García y Mayeli Rivera, tendrá un épico episodio final que los seguidores del reality no se van a querer perder.

Pudimos conversar con Andrew Alva, productor del programa, para que nos adelantara lo que veremos mañana, que nos explicara porque esta temporada fue tan violenta, y si nos podía avanzar lo que viene para la temporada 5.

Pregunta: ¿Qué nos espera el final de temporada de ‘Rica Famosa Latina’?

Andrew Alva: Andrea García quiere retomar un poquito la artisteada y va a sacar una canción, grabó un cover de Celia Cruz, hizo su video y se lo va a mostrar a las chicas. Algunas de las cosas que vamos a ver en el episodio final … Andrea y Luzelba tienen ahí un problemilla de un galán que se andaban disputando durante la temporada y cuando se publica el video en YouTube, por ahí Luzelba le escribe cositas feas y eso va a generar una discusión el episodio final.

También vamos a tener a Victoria y a todas las chicas en un rehearsal dinner, previo a la boda con Robert. Anteriormente hubo una despedida de solteros que le hizo Lupillo Rivera a Robert en Las Vegas. Le llevaron prostitutas, le llevaron alcohol, hasta marihuana … el grupo de las gárgolas van a presentar un video que obtuvieron de lo que pasó en esa fiesta, se lo van a poner el día de la boda con toda la intención de arruinarle la fiesta a Victoria.

P: ¿Porqué esta temporada ha sido tan violenta a comparación de las otras temporadas?

A: Entre las chicas ya existe tensión de las temporadas anteriores. Este año se fueron al hospital, se fueron a los golpes tanto Sandra como Victoria, ellas eran amigas en temporadas anteriores. Al final de la temporada pasada se pelearon, esta temporada ha continuado esa disputa y esa lucha entre ellas, de egos. Esa lucha constante llega hasta el capítulo mañana porque es Sandra quien le muestra a Victoria el video, delante de los amigos de ella para restregarle en la cara que el novio que tiene no sirve para nada y que solo se está aprovechando de ella, pero lo hace más con el afán de vengarse.

P: ¿Qué le dices a la gente que dice que el programa parece montado?

A: Hemos recibido muchos comentarios de que esto es montado, como las peleas entre las chicas. La verdad es que si hay rivalidad, si se llevan mal, lo que mostramos si son cosas que realmente pasan entre ellas. Nosotros damos algunas lineas de producción, pero basándonos en las cosas reales de ella. No montamos cuentitos. Las peleas entre Victoria y Sandra, Mayeli y Sissi, todo eso es real. No manipulamos nada de lo que ha pasado, a diferencia de otros años, que todo era más platicadito como historia. Todos lo que ha pasado, los golpes, los viajes, han sido generados por ellas.

P: ¿Si las chicas no llevan una buena relación, porqué se exponen a situaciones que terminan con violencia?

A: A final de cuentas, todas son amigas de Luzelba. Ella es nuestro enlace con ellas, porque ella juega en los dos bandos. Ella es el punto de unión, por lo mismo acceden a ir a Hawaii. El primer viaje a Arizona, lo organizan en un evento de caridad

Nosotros como producción ponemos unos limites … ellas tienen un contrato que cumplir con nosotros. Las escenas que mostramos durante la pelea violenta entre Victoria y Sandra estuvieron muy light. Tuvimos que quitar muchas cosas porque de verdad era demasiado agresivo. Dejamos un poquito porque ellas en sus redes sociales y dieron entrevistas, pero no porque nosotros le hayamos dado esa linea.

Nosotros hubiéramos evitado eso al aire si ellas no hubieran salido a los medios. La primera que lo hizo fue Sandra y luego Victoria a empezar a publicar en redes sociales sus fotos en el hospital nos obligó a manejar ese contenido de cierta forma que pudiéramos mostrar que es real que no fue montado por publicidad. Pero como producción y como canal no nos interesa mostrar ese tipo de violencia en nuestros espacios. No es una política que maneje el canal ni tampoco la producción.

P: ¿Qué nos puedes adelantar de la temporada 5 de “Rica Famosa Latina”?

A: Esa información todavía no te la puedo revelar. Ya estamos trabajando. Queremos empezar a grabar la temporada 5 en marzo. Si va a ver quien repite. Quizá haya quien ya no vaya a repetir, pero definitivamente habrá sangre nueva en el show.

P: Esta temporada vimos el regreso de Elisa Beristain al programa, ¿podría regresar?

A: Podría ser que podamos ver un poquito más a Elisa, sobre todo porque es muy querida y muy conocida. Es un ícono de lo que es este reality en esta empresa.

P: Si hay algún momento durante esta temporada que se pudiera borrar, ¿cuál sería?

A: Lo que no me gustaría repetir es el fashion show donde vimos como se peleaban Victoria y Sandra. Me parece que fue muy riesgoso, fue muy alarmante ese día. Es una pena porque las dos son parte de nuestro cast, y a las dos las queremos mucho. Pero la violencia que se vivió ese día y el entorno en el que estuvimos metidos todos alrededor de 15 días fue feo. Aunque sea un reality show, a mi como producción no me gusta y se que bajo los parámetros del canal tampoco es algo que nos gustaría volver a repetir con ninguna de las chicas.

P: ¿Cuál fue tu momento favorito de la cuarta temporada?

A: Yo creo que el mejor momento lo tienen que ver mañana. Vienen cosas muy importantes en el show. Hay algunos desenlaces de cosas que hemos visto desde que empezó la temporada. No quiero adelantar detalles, pero definitivamente si han seguido el show, mañana es el momento perfecto para cerrar con broche de oro.

“Rica Famosa Latina” transmite el final de temporada el miércoles, 23 de noviembre a las 7pm/6c por Estrella TV.