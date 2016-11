“Profecía” del filósofo Richard Rorty que explica el triunfo Trump se hace viral

Un pasaje del libro del filósofo estadounidense Richard Rorty comenzó a circular por las redes sociales y algunos creen que se trata de una 'profecía'

No se trata de una descripción de lo que ocurrió en las pasadas elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos, sino de un texto escrito en 1998.

La cita es parte del libro “ Forjar nuestro país” (Achieving our country) , escrito por el filósofo estadounidense Richard Rorty.

En esa publicación, Rorty, quien murió en 2007, describía la fractura de la izquierda que llevó al movimiento a su propio colapso, según publica el diario británico The Guardian.

Pero, ¿qué tiene que ver Rorty con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump?

Y es que en ese mismo libro, Rorty de alguna manera predijo “que la clase obrera no urbana no toleraría su marginación por mucho tiempo” , según publicó la revista The New Yorker.

Quién era Richard Rorty

Richard Rorty nació en 1931 en Nueva York, Estados Unidos y generó gran influencia como filósofo a finales del siglo XX y principios del XXI.

Mezcló la filosofía y la literatura comparada en una nueva perspectiva llamada “el nuevo pragmatismo” o “neo – pragmatism o “ .

Allí dividió el pragmatismo en dos ejes principales: el negativo y el positivo, según describe la Enciclopedia de Filosofía Stanford.

Qué decía la ‘profecía’

Las redes sociales y varios medios de comunicación se hicieron eco de que con su libro, Rorty, había pronosticado la victoria de un político como Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

“El electorado no-suburbano decidirá que el sistema fracasó y empezará a buscar a un hombre fuerte por quién votar, alguien dispuesto a asegurarles que, una vez elegido, los burócratas presumidos, los abogados tramposos, los vendedores de bonos de salarios excesivos y los profesores posmodernos quienes tomen las decisiones”, escribió Rorty.

Y continúa: ” Una cosa muy probable que sucederá es que los logros obtenidos en los últimos cuarenta años por los estadounidenses negros, las minorías raciales y los homosexuales serán aniquilados. El desprecio jocoso por las mujeres volverá a la moda. . .

“Todo el resentimiento que los estadounidenses poco educados sienten hacia los graduados universitarios que les dicen cómo comportarse encontrará una válvula de escape”.

” Algo se romperá “, pronosticó Rorty.

¿Habrá sido así?