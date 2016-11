Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 25 de noviembre

Cena con Herencia Mexicana

Los jóvenes que integran el grupo de música Mariachi Herencia de México deleitarán al público con un popurrí de canciones tradicionales durante una cena en el Restaurante De Colores (1626 S. Halsted St.) a las 7:30 pm. La entrada es gratis, pero deberán reservar su espacio.

http://www.decolor.us/reservations

Santa Claus en la CTA

El trineo de Santa Claus transitará sobre la ‘L’, el sistema de transporte público de Chicago en la línea anaranjada el 25, 29 y 30 de noviembre y el 1, 2 y 3 de diciembre. Además, el tren decorado recorrerá la línea verde el 25, 26 y 29 de noviembre, y la línea café el 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre. La entrada es gratis con la compra de un viaje por tren.

http://www.transitchicago.com/holidaytrain

Zoo Lights

Podrás ver como se tallan esculturas en hielo, conocer a Santa, subirte al carrusel, escuchar música y patinar sobre la pista de hielo en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) del 25 al 27 de noviembre, del 2 al 4 de diciembre, del 9 al 23 de diciembre y el 1 de enero, de 4:30 pm a 9 pm. La entrada es gratis.

http://www.lpzoo.org/events/calendar/zoolights

Casa de Santa Claus

Santa Claus estará disponible para tomarse la foto del recuerdo los viernes, sábados y domingos hasta el 18 de diciembre, de 12 pm a 6 pm, en su casa con sede en el Parque Millenium (201 E. Randolph St.). La entrada es gratis.

http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/events.html

Quijotes en foto

La exhibición fotográfica, iconográfica y multimedia ‘Quijotes por el mundo’ es una complicación de las traducciones y adaptaciones de la historia de esta figura literaria en 30 idiomas distintos. La exposición estará abierta al público hasta el 12 de diciembre en el Instituto Cervantes (31 W. Ohio St.). La entrada es gratis.

chicago.cervantes.es

Conciertos navideños

Varios grupos latinoamericanos de música compartirán sus tradiciones navidñas en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive). El grupo puertorriqueño Bonilla Foundation subirá al escenario el 25 de noviembre, a las 4 pm, el Ballet Folclórico Fiesta Mexicana deleitará al público con sus bailes típicos el 26 de noviembre a la 1:30 pm y el Ballet Folclórico Ecuatoriano Tuwamari a las 2:45 pm. Boletos $11-$18.

http://www.msichicago.org

La Caravana de la Risa

Disfruta de una noche llena de risas y diviértete con las anécdotas que contarán los comediantes Alfonso Zayas, Pepe Magaña y Pablo Cheng durante su presentación en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $30.

http://www.vivatumusica.com

Presentación navideña

Ven a ver a más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales de países alrededor del mundo durante la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’, en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 8 de enero, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Boletos $11-$18.

http://www.msichicago.org

Mercado Navideño

El mercado navideño Christkindl Market es toda una tradición navideña en Chicago. El público podrá degustar de platillos típicos y comprar artesanías alemanas del 18 de noviembre al 24 de diciembre, de domingo a jueves de 11 am a 8 pm y de viernes a sábado, de 11 am a 9 pm. La entrada es gratis.

http://www.christkindlmarket.com

Festival ‘Illumination’

Luces de diferentes colores iluminarán el camino por el jardín interactivo, que responderá a tus movimientos en el Morton Arboretum (4100 Rte. 53) en Lisle hasta el 2 de enero, de 5 pm a 9:30 pm. Boletos $7-$22.

http://www.mortonarb.org

Pista de hielo en el Parque Millenium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 6 de marzo del 2016 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a-8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados de 10 am a10 pm y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $12 para rentar patines.

http://www.millenniumpark.org

Circo ‘Ringling Bros. and Barnum Bailey’

En esta experiencia aeroespacial los invitados del Circo Ringling Bros. and Barnum Bailey: ‘Out of This World’ serán transportados fuera de este mundo para ver a acróbatas, aerialistas y animales defender el universo. El circo estará en el United Center hasta el 27 de noviembre (1901 W. Madison St.).

http://www.vivatumusica.com

#30 Día de los Muertos: Journey of the Soul

Más de 50 artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la trigésima exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición culminará el 11 de diciembre y destaca un altar al cantautor mexicano Juan Gabriel. Gratis.

nationalmuseumofmexicanart.org

Ópera Don Quijote

Los cantantes Ferruccio Furlanetto y Nicola Alaimo interpretarán a los personajes Don Quijote y Sancho en la puesta en escena de ‘Don Quijote’ de la Lyric Opera de Chicago (200 N. Upper Wacker Dr.) hasta el 7 de diciembre. Boletos $17-$299.

http://www.lyricopera.org

Sábado 26 de noviembre

Natalia LaFourcade

Tras haber estrenado su documental ‘Hasta la raíz’, la cantautora mexicana Natalia LaFourcade aterrizará en el Portage Theater (4050 N. Milwaukee Ave.) para presentar su álbum homónimo ante el público de Chicago, a las 7:30 pm. Boletos $35.

http://www.theportagetheater.com

Reventón norteño

La música norteña y las baladas románticas de los grupos sinaloenses Calibre 50, Banda Carnaval, Pancho Barraza, La Estructura, Los de la Noria y Larry Hernández pondrán a todos a bailar en el Aragon (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $48.

http://www.vivatumusica.com

Concierto duranguense

Los amantes del sonido duranguense podrán disfrutar de la música de los máximos exponentes del movimiento durante el concierto y baile en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. En el concierto, interpretarán sus éxitos los grupos Alacranes Musical, Alerta Zero, Mazizo Musical y Brazeros Musical. Boletos por adelantado $25.

http://www.vivatumusica.com

Jueves 1 de diciembre

Jesse y Joy

Los hermanos Jesse y Joy Huerta, integrantes del dúo mexicano Jesse y Joy, estrenarán su quinta producción discográfica ‘Un besito más’, en el Copernicus Center (5216 W. Lawrence Ave.) a las 8 pm. Además, con esta producción discográfica conmemorarán 10 años de carrera musical y homenajearán a su papá. Boletos $35-$55.

copernicuscenter.org/jesse-joy-concert

Festival de Música Latina

Este gran despliegue de arte y cultura culminará con la presentación especial de los coreógrafos cubanos Víctor Alexander y Frank Chávez, quienes bailarán al ritmo de una nueva canción del compositor latino Elbio Barilari, en el Teatro Studebaker (410 S. Michigan Ave.) a las 7 pm. Boletos $25-$30.

latinomusicfest.org