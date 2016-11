Lin-Manuel Miranda: “Los musicales de Disney me cambiaron la vida”

El compositor y actor de origen puertorriqueño nos contó cómo fue trabajar en "Moana", cómo le afecta su nuevo estatus de estrella y cuáles son sus próximos proyectos

Es el nombre de moda en Broadway y ahora se lanza a conquistar la gran pantalla de la mano de Disney con su trabajo en la película animada “Moana” y como actor en “Mary Poppins Returns”. Lin-Manuel Miranda no para un minuto, pero pudimos entrevistarle en Santa Mónica, California, pocos días antes del estreno de “Moana”, para la que compuso 14 canciones de las cuales siete fueron seleccionadas para la versión final del film.

Pregunta: ¿Cuál es tu favorita?

Lin-Manuel Miranda: Cambia cada día. Hoy sería “You’re Welcome”, porque he pasado tiempo con Dwayne. Yo escribí esa canción porque sabía que Dwayne “The Rock” Johnson la iba a cantar. No hay otro actor en el mundo que pueda cantar “You’re Welcome” y que a uno aún le guste el tipo después, jajaja. Él tiene una personalidad tan grande que fue muy divertido escribir esa canción.

P: ¿En qué te inspiraste para componer las canciones de Moana?

L.M.M.: En las islas del Pacífico. Fui a Nueva Zelanda para investigar la música de esa parte del mundo, que no está muy representada en anteriores películas, y menos en musicales. Hay que irse hasta “Bali Hai” en “South Pacific” (1958). Sentimos una responsabilidad enorme de representarlo. Queríamos que, si tú eres de esa parte del mundo, te vieras a ti mismo y a tu cultura reflejados en el film. Eso fue lo más importante: acertar con los detalles, los ritmos de las islas, las armonías que son únicas de esas culturas.

Y el resto es contar la historia de Moana, esta princesa de Disney que no tiene novio, que está cambiando el mundo, salvando su isla, su familia y el mundo.

P: Es más una heroína que una princesa…

L.M.M.: Absolutamente. Es el viaje de una heroína. Gozamos mucho descubriendo eso. Ella es el motor de la historia.

P: ¿Eras un fanático de Disney de niño?

L.M.M.: Sí. “The Little Mermaid” (La Sirenita) salió cuando yo tenía 9 años, justo cuando la necesitaba. “Beauty and the Beast”, “Aladdin”, “Lion King”… esa serie de musicales animados me cambiaron la vida.

El cangrejo Sebastian (de La Sirenita) era el animal que llevo dentro. Además era compositor, no sólo un personaje secundario divertido. Tenía un trabajo real, jajaja. Me afectó muchísimo cuando era pequeño, con su ritmo caribeño… ¡era una canción calypso del Caribe! Algo muy raro para Disney en aquel momento.

P: Has tenido un éxito increíble los últimos años con “In the Heights” y, sobre todo, “Hamilton”. ¿Te ha cambiado mucho la vida?

L.M.M.: Me ha cambiado la vida en Nueva York y en Puerto Rico. Me reconocen un poco más en la calle. No puedo ir a La Bombonera en San Juan sin que me vean. Pero a la vez en mi vida diaria nada ha cambiado. Tengo los mismos amigos, una familia que es súper humilde. Para ellos no soy una estrella del cine o del teatro. Me dicen “córtate las uñas”, jajaja. Tengo una familia latina; eso te mantiene humilde. Lo que trato de manejar es la privacidad de mi hijo, porque él no se apuntó a todo esto, a la fama. Mi responsabilidad es que él tenga una vida lo más privada y normal posible.

P: ¿Has pensado hacer “Hamilton” o alguna de tus otras obras en español?

L.M.M.: Ya hay traducciones de “In the Heights” en español. Yo vi una versión que hicieron en la República Dominicana y era increíble. Ganó varios premios. Pero pido perdón por adelantado al que tenga que traducir “Hamilton”. Hay más de 23 mil palabras en la obra en inglés, así que va a ser todo un esfuerzo. Pero me encantaría hacerlo. Acabo de venir de México, donde tienen una tradición increíble de musicales y siguen exportando actores como Blanca Marroquín, Jaime Camil… Yo sé que hay el talento para hacerlo en español pero, ¿quién tiene el tiempo para traducirlo? Porque yo no, jajaja.

P: ¿En qué otros proyectos estás ahora?

L.M.M.: Estoy haciendo Mary Poppins (otro musical de Disney) y acabamos de terminar el “Hamilton Mixtape”, que sale el 2 de diciembre. Es muy importante, porque eran mis canciones y ahora las están cantando John Legend, Alicia Keys… es una locura. Es mi último proyecto relacionado con “Hamilton” y ahora empezaré a escribir lo siguiente. Pero es importante tomarse vacaciones, parar, dejarse llevar… No es una coincidencia que la idea de Hamilton vino en mis vacaciones en México, mis primeras vacaciones después de “In the Heights”.

Las ideas buenas vienen cuando no las estás buscando.