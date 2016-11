Selena Gomez regresa a Instagram con un poderoso mensaje

Tras conmover a todos con su discurso en los American Music Awards la cantante regresa a Instagram para dar las gracias

La cantante Selena Gomez reapareció por todo lo alto en la vida pública esta semana al presentarse en la gala de los American Music Awards para recibir el premio a la artista favorita del año y, de paso, para agradecer ante las cámaras a todos aquellos que le habían mostrado su más sincero respaldo durante los meses en los que había estado recluida para lidiar con la depresión que sufría a causa de la enfermedad de lupus que padece.

Ahora ha querido hacer lo mismo en la esfera virtual para agasajar así a los millones de seguidores que acumula en los perfiles que tiene en las diversas redes sociales. Y es que, cabe recordar que el pasado mes de marzo Selena se convirtió en la persona con más seguidores del mundo en Instagram.

Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 24 de Nov de 2016

“Tengo muchas cosas por las que dar gracias este año. Ha sido el más duro que he tenido que afrontar en mi vida pero también el más gratificante. Finalmente he luchado esa batalla para librarme de ese sentimiento de no ser lo suficientemente buena. Solo he querido proyectar de vuelta todo ese amor que me habéis dado durante tantos años y demostraros lo importante que es para mí cuidar de vosotros. La bondad siempre gana, con fe y gracia. Dios os bendiga”, reza el primer mensaje que la estrella publica en tres meses.

La intérprete pone de manifiesto con este mensaje cargado de optimismo y buenos deseos que su recuperación física y emocional no ha dejado de dar frutos desde que decidiera entrar en rehabilitación a finales del pasado verano para recibir ayuda psicológica.

Como confesó en su discurso en la gala de los premios de la música americana, hace unos meses tuvo que cancelar su gira y compromisos profesionales porque se “sentía rota por dentro”, a pesar de que hacía todo lo posible por disimularlo de cara al exterior.

“Tenía que parar, porque lo tenía todo y al mismo tiempo me sentía rota por dentro. Intenté mantener la compostura porque no quería decepcionar a nadie, sobre todo a vosotros, pero traté de ocultarlo tanto que acabé decepcionándome a mí misma. Lo único que puedo decir desde el fondo de mi corazón es que me siento profundamente agradecida de poder compartir mi amor todos los días con la gente que más quiero, también con mis fans, que la verdad es que no sé qué he hecho para mereceros, gracias por ser tan fieles”, dijo al recoger su premio.