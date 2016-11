Muere Fidel Castro: “El día que le acaricié la barba y dejé de creer en él”

Sentimientos encontrados. Eso es lo que siento al escribir un obituario para quien un soleado 2 de diciembre, mientras se conmemoraba en La Habana el noveno aniversario del desembarco del Yate Granma, desde su habitual tribuna en la Plaza de la Revolución, anunció mi nacimiento.

Fidel puede dividirse en dos; el interno -es decir, el que compete únicamente a Cuba y a los cubanos-, y el externo, el mundial; pero yo prefiero hablar de mi Fidel personal.

Como todos los niños, yo también quería ir al parque a jugar béisbol con mi papá.

Pero eso nunca fue posible y cada vez que preguntaba, me tenía que conformar con la misma respuesta: “Deberías estar orgulloso porque Almeida, junto al Comandante en Jefe, andan ocupados cumpliendo tareas de la patria”.

Era obvio, al menos para mí, que yo no formaba parte de esa patria emproblemada y, por simple lógica infantil, comencé a sentir una suerte de admiración y rivalidad hacia Fidel y lo que simbolizaba.

Sin embargo, por más que intento explorar en mis recuerdos de infancia, no consigo encontrar el momento en que apareció en mi vida.

Lo que sí recuerdo bien fue mi decepción ante la primera mentira que recibí de aquel hombre, a quien mis mayores llegaron a comparar con Dios, vestido de verde olivo.

Corría el inicio de un verano y regresaba yo del colegio.

Desde la esquina lo vi. Estaba mi padre en la calle, recostado a la ventanilla de un GAZ-69 verde aparcado, o mejor dicho atravesado, justo frente a la entrada del garaje de mi casa.

Al verme sonrió, corrí hacia él y lo besé con pasión, impregnando mi abrazo con su inseparable aroma, Imperial de Guerlain.

Entonces reparé que dentro de aquel auto soviético estaba sentado Fidel, el causante de todas mis cuitas infantiles.

Le pedí acariciarle su barba y no solamente accedió, también me prometió con una media sonrisa que en cuanto terminara de hacer las tareas, me daría un paseo en su auto”