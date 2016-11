Lomachenko liquida a Walters y desafía a ‘Bandido’ Vargas

El ucraniano desea medir fuerzas ante el "Bandido" en una pelea pactada en las 130 libras

Vasyl Lomachenko derrotó la noche del sábado al jamaiquino Nicholas Walters en siete asaltos para retener su título mundial de los superplumas versión de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Aunque Lomackenko (6-1-5 KO’s) era favorito, todos esperaban una oposición mayor por parte de Walters quien llegó invicto con (26-0-1 y 21 KO’s).

Sin embargo, desde temprano en el combate, fue demasiado obvio que el zurdo ucraniano dictaba las condiciones por su superioridad técnica y su velocidad de brazos y piernas.

De a poco y conforme avanzaban los asaltos “Loma” se sintió más cómodo y conectaba con mayor facilidad, más variedad y cantidad de golpes.

“Encontré la distancia temprano y lo compliqué con mi velocidad… en realidad él me lo hizo más fácil de lo esperado”, dijo Lomachenko.

Las estadísticas de la pelea muestran que el ucraniano duplicaba en jabs, total de golpes y golpes de poder a Walters en todos los asaltos y más que eso, existía una progresión en la que era cada vez más apabullante la superioridad del europeo.

Ya había dominado seis asaltos con total solvencia Lomachenko hasta que en el séptimo asalto pareció decidido a acabar el pleito y conectó al menos tres veces con golpes sólidos a su rival que estuvo a punto de ir a la lona.

Aunque no se veía seriamente lastimado, Walters no atendió al llamado de la campana y no salió para el octavo asalto.

“Me cazó con un par de golpes fuertes… sentí sus manos y no me sentí bien y con mi esquina decidimos no seguir”, dijo un confuso Walters en medio de una silbatina descomunal de los fanáticos presentes en el Cosmopolitan Hotel de Las Vegas que reclamaban más compromiso por parte del peleador caribeño.A su vez Lomachenko declaró estar feliz con la victoria y de cara al futuro no tuvo dudas.

“Quiero a (Francisco ‘Bandido’) Vargas, para una pelea unificatoria en las 130 libras”, dijo.

Vargas, campeón superpluma del CMB, viene de un empate ante Orlando Salido, el hombre que propició la primera y única derrota de Lomachenko quien ahora tiene 7-1 y 5KO’s.

