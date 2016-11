Vergüenza en el fútbol chileno: Jugador increpó a otro diciéndole “¡Asesino, mataste a tus amigos!”

El defensor de Colo Colo, Esteban Pavez, le recordó el choque que el ex River, actualmente en Universidad Católica, sufrió en 2009

Se jugaba la semifinal de la Copa de Chile. por un lado Colo Colo, por el otro, Universidad Católica, donde a Diego Buonanotte le tocó vivir un momento horrible, por la vergonzosa actitud de un rival.

El defensor Esteban Pavez le recordó al ex River el accidente que sufrió en 2009, donde los amigos que iban con él en el auto, murieron. “Asesino, mataste a tus amigos“, dijo Pavez. La reacción de Buonanotte fue explotar de bronca y fue a increparlo.

“Se superó un límite. Es la primera vez que me pasa. Trato ya de no pensar en eso”, declaró Buonanotte tras la pelea. Cuentan los medios chilenos que, una vez en el vestuario, el argentino terminó llorando por lo que le tocó vivir. “No me interesa hablar del tema. No quiero generar una polémica a partir de eso. Acá en Chile siempre me han mostrado respeto, prefiero quedarse con eso”, dijo.

La que reaccionó fue la mujer de Buonanotte, que en Twitter disparó contra Pavez. “Me daría mucha vergüenza ser hincha de un club que tiene contratado a Pavez, pero mucha mucha de verdad”. Y agregó: “Voy a decir algo para ver si se entiende. Si mañana River contrata a este jugador, como hincha sentiría un poco de vergüenza”.