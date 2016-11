Revelan el secreto de Michelle Obama para no envejecer en ocho años de primera dama

Aunque ha confesado que lleva un régimen sencillo y natural, aseguran que un producto que le recomendó la duquesa de Cambridge es la clave

“Lavo mi cara con un buen limpiador y uso una crema hidratante con factor de protección solar“, confesaba Michelle Obama en una entrevista que le concedió al medio Prevention en 2011, tres años después de convertirse en primera dama de Estados Unidos.

En esa oportunidad, también manifestó su intención de envejecer “dignamente”. “Mi meta es ser una mujer de 70 años que se vea bien. No me importa tener 70, pero quiero que las personas me digan ‘¿tienes 70 años?‘”, dijo entre risas.

Además de cuidar su piel de la forma más simple y natural posible, Michelle Obama ha revelado que le gusta hacer ejercicio, beber mucha agua, seguir una dieta saludable y dormir.

Sin embargo, algo que había mantenido en secreto hasta ahora, también la ha ayudado a casi no envejecer en los ocho años que lleva en la Casa Blanca. Se trata de un producto que le recomendó la mismísima Kate, duquesa de Cambridge, y que actúa principalmente atenuando arrugas.

Según reveló Carl Ray, maquillador de la Primera Dama estadounidense, al medio Celebrities Style, la maravilla es un bótox orgánico no inyectable, que se vende en formato de gel.

“Michelle Obama ha estado usando regularmente este bótox orgánico tras la recomendación de Kate Middleton”, aseguró Ray, y agregó que el producto es increíble con las arrugas.

La magia del gel en una planta conocida como acmella oleracea, la cual contiene una especie de anestésico local que reduce la contracción muscular y relaja el rostro, disminuyendo así arrugas y líneas de expresión.

También contiene extractos de imperata cylindrica, una hierba que crece en las zonas desérticas de Sudamérica y que otorga un efecto hidratante.

La tercera clave del producto es el ácido hialurónico, una sustancia que está presente de manera natural en nuestro organismo, pero que se va perdiendo con el paso del tiempo, provocando pérdida de volumen en el rostro. Sin embargo, el gel milagroso que usa Michelle Obama ayuda a revertir esto.

El producto promete resultados en 60 minutos y asegura que estos permanecen hasta por 24 horas. Carl Ray no reveló cuándo fue que Kate le dio su tip de belleza a Michelle. Puede haber sido en 2011, durante una recepción en el Palacio de Buckingham poco después de su matrimonio con el príncipe William, o en abril pasado, cuando la pareja real británica recibió a los Obama en una cena en el Palacio de Kensington.