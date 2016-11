Video: Periodista de 71 años cruzó la cancha de rodillas tras el triunfo de Argentina en Copa Davis

Tras la consagración argentina, el experimentado comentarista de tenis recordó su enojo con el equipo argentino de Copa Davis y luego, pese al dolor, recorrió el campo de juego

En sus 40 años como periodista de tenis, Guillermo Salatino faltó sólo a cuatro ediciones de la Copa Davis. Así lo contó ayer, después de la consagración argentina frente a Croacia y antes de cumplir su promesa. Sí, se había prometido cruzar la cancha de rodillas si la Argentina ganaba la Ensaladera de plata por primera vez. Y así lo hizo en el Arena Zagreb.

“Para mí, esto es lo máximo, la frutilla del postre para mi carrera, lo único que me faltaba. Pero en 2008, cuando la perdimos, porque la perdimos nosotros, es la única que masacramos (sic) frente a jugadores inferiores, dije ‘no la ganamos nunca más’. Me peleé con los jugadores en la conferencia de prensa, hice un papelón. Pero también me dije ‘si la llego a ganar, cruzo la cancha de rodillas. Permitanme”, dijo Salatino, de 71 años, para luego cumplir con su palabra.