Aracely Arámbula: “Si María Felix viera mi versión de ‘La Doña’ le gustaría”

"A mí me gustaría ser voz de esas mujeres abusadas"

A tan solo horas del tan esperado estreno de ‘La Doña’ este martes a las 9/8 PM Centro por Telemundo, hablamos en exclusiva con Aracely Arámbula, quien junto a David Chocarro y Danna Paola protagoniza esta serie basada en ‘Doña Bárbara’, pero con una versión actualizada y con imagen de cine.

Aracely, quien pide primero agradecerle a sus fans la ‘arafamilia’ como les dice ella, y además pide invitar a todos que la sigan en su redes – en Instagram y Twitter: @aracelyarambula, en Facebook: @aracelyarambulaof-, nos habló en exclusiva de lo que vivió grabando esta telenovela.

‘La Chule’ además habla de su compromiso con la serie, su intención de homenajear con su personaje a María Felix, aunque las versiones sean tan distintas, y aclara cómo ha sido su relación con Chocarro y con Danna.

Pregunta: Después de casi un año grabando, hoy llega el estreno de ‘La Doña’, ¿cómo te sientes?

Aracely Arámbula: Este proyecto lo he disfrutado, gozado tanto, lo he trabajado mucho, así que el mejor momento es el estreno. No puedo creer que llegó la hora, vivir esa emoción de sentir que por fin va a ser vista esta gran serie… Estoy muy contenta porque los proyectos los haces con mucho amor, con mucho corazón, inviertes tu tiempo y lo mejor de ti, pero en esta ocasión se ha hecho con un equipo maravilloso, el gran talento de todo el elenco, grandes actores, y además una gran historia que es lo principal. Telemundo me ha puesto lo mejor, desde ‘La Patrona’, ‘Los Miserables’ y ahora venir con ‘La Doña’, venimos con todo.

P: Declaraste que esta serie es muy importante en tu carrera, ¿por qué?

AA: Porque tengo la fortuna que hayan puesto en mis manos este gran clásico de ‘Doña Bárbara’, pero adaptada al mundo actual, tanto que se convirtió en serie porque habla de redes sociales, de abuso de mujeres… Me encanta tener la fortuna de que es la historia que hizo María Felix, que es una mujer que admiro, que quiero mucho, que tuve la fortuna de conocerla, y hasta que me diera mi palmadita de buena suerte. Yo estaba haciendo ‘Soñadoras’ en Televisa, y ella me agarró la cara. Es una fortuna porque este es un homenaje a ella, y a Edith González que también la hizo espectacular, que la quiero, la admiro, y le deseo mucha salud. Para mí es un honor ser parte de estas actrices.

P: ¿Qué crees que te diría María Felix si viviera y te viera interpretando tu versión de ‘La Doña’?

AA: Siempre cuando uno ve las interpretaciones de otras personas es complicado porque tiendes a comparar. Pero yo creo que si María Felix viera mi versión de ‘la Doña’, esta serie, le gustaría porque es un homenaje con mucho amor para ella… No está basado en ella. Aunque ‘Doña Bárbara’ quedó en lo clásico, y yo me metí tanto en mi personaje que quedó otra novela, simplemente me da mucha emoción.

P: Esta novela toca el abuso y la agresión, ¿te sorprendió o te sentiste identificada en esas historias?

AA: Siempre te sorprende porque la gente se te acerca y te empieza a contar sus historias. Me estaba haciendo las uñas y me tocó una niña que me contó que a ella la abusaban de chiquita, y fue un tío. Realmente con la familia más cercana es con la que ocurre esto. También tengo la historia de Zinia que fue violada 51 veces de chica por la familia, los tíos, el padrastro… A mí me gustaría hacer un documental de su historia, ella ya me dio parte, incluso va a tener una participación en la novela, me gustaría que pudiera estar. Es muy lamentable escuchar esas historias, y cada vez escuchas más y no paran. A mí me gustaría ser voz de esas mujeres abusadas, decirles que denuncien, en Telemundo abrieron una página que se llama ‘El Poder en Ti’, para que las mujeres busquen ayuda porque eso se necesita: denunciar… A veces por miedo, por temor la gente no denuncia, pero cuando vean en el primer capítulo a ‘Altagracia Sandoval’ las mujeres que se sientan identificadas, que denuncien.

P: ¿Qué le dices a las mujeres que tienen ese miedo a denunciar, a hablar?

AA: Es muy difícil vencer el miedo, pero vale más el amor, tu vida que el tenerle miedo a personas que te han dañado y que es de por vida. Esta mujer tiene mucho rencor (Su personaje) y quiere hacer justicia por su propia mano, cosa que tampoco es bueno, porque de ahí pasan muchas circunstancias en la serie que vienen los conflictos. Pero en el caso de ellas tienen que salir y denunciar, no se pueden quedar calladas, en el caso de ellas deben hacerlo porque sino se los vuelven a hacer o se lo hacen a otras personas.

P: Con los personajes de David Chocarro y Danna Paola vives un triángulo amoroso, ¿pero cómo fue la química en la vida real?

AA: Yo los quiero mucho, los conocía ya, pero ahora que coincidimos trabajando fue maravilloso… Yo quería que Danna hiciera de mi hija, y el destino nos juntó, porque a veces por proyectos no se puede, yo feliz porque es una niña muy talentosa, que quiero, admiro, me encanta que haga este personaje protagonista donde las dos nos peleamos por el amor. Y David Chocarro es un encanto, un chico muy talentoso, un excelente actor, muy comprometido, dice las cosas con mucha verdad, y me encanta porque hemos hecho una química actoral los tres que es maravilloso para nosotros y para el público. Me gusta porque no estaremos viendo fantasía sino realidad.