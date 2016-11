¿Dónde están las cenizas de Fidel Castro? El desconcierto de miles de cubanos

Miles de cubanos realizaron extensas filas para despedir a su líder fallecido, pero sólo se encontraron con una foto suya y unas hermosas flores amarillas

¿Dónde están las cenizas de Fidel Castro?

Eso es lo que se preguntan los habaneros que han acudido este lunes a la Plaza de la Revolución , durante la primera jornada de las honras fúnebres.

Los fieles de Castro han recorrido una alargada y compungida fila que se extiende por tres de los costados del mausoleo y al llegar al sitio donde supuestamente se despedirían de su líder, se han encontrado con una foto de Fidel enorme en los tiempos del ejército rebelde mochila al hombro, con flores amarillas hermosísimas y un esbozo de sus principales condecoraciones detrás de un cristal.

Pero no hay más nada. Las cenizas de Fidel no están allí .

“Esperábamos sentirlo por última vez”

Entre los que aún esperan su turno en la masa compacta para brindarle su tributo a Castro ha comenzado a correr el rumor.

Algunos pocos se retiran, otros expresan cierta decepción, pero la mayoría se quedan para igual tener el placer de cumplirle a Fidel.

“Esto era para despedirse de él, es el sentido, no otro. No es que no haya que hacerlo sino está, pero no es lo mismo. T odos esperábamos sentirlo por última vez de cerca “, dice Lourdes Balaguer, profesora de medicina general de una facultad universitaria de La Habana.

Hay quienes se acuerdan de los grandes funerales que se han efectuado en la famosa plaza y opinan que, para ser este el del líder de la revolución cubana, la emotividad de la convocatoria se ha quedado por debajo de lo que él mismo merece .

“Recuerdo el (funeral) de las víctimas de Barbados o el de los restos del Che (Guevara) y esto no tiene nada que ver. Este se ha parecido más al de (Juan) Almeida”, dice Arturo Valdés, trabajador por cuenta propia, después de haber realizado la peregrinación.

Quizá la ausencia de las cenizas contribuyera al cierto desencanto que se palpitaba en la masiva convocatoria.

¿Y las cenizas?

En las notas informativas publicadas por el gobierno cubano en la prensa nacional, que dieron a conocer la organización y el cronograma de las honras fúnebres, nunca se mencionó que las cenizas fueran a estar expuestas en la Plaza de la Revolución .

Fue algo que muchos asumieron y por ello igual concurrieron al tradicional lugar de encuentro.

No obstante, según informó la televisión cubana en la noche de este lunes, l as cenizas de Castro reposan en la sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias .

Las imágenes mostraron a Raúl Castro, presidente de Cuba y hermano de Fidel, rindiéndole homenaje a los restos del líder revolucionario junto con altos cargos del gobierno y del Partido Comunista de la isla.

El espacio en la sala Granma fue armado de manera similar al de la Plaza de la Revolución, con flores y una fotografía de Fidel Castro en los tiempos de la lucha en la Sierra Maestra, todo junto a la urna.

Quienes se sintieron descorazonados por no haber podido rendir homenaje póstumo a Fidel en la Plaza de la Revolución, tendrán su oportunidad en la caravana hacia Santiago de Cuba , donde sus restos s í estarán presentes .