Florinda Meza: “No me arrepiento de haber vivido en pecado”

La viuda de Chespirito expulsó a los periodistas de la misa y dedicó emotivas palabras a su difunto compañero sentimental

El 28 de noviembre se cumplieron dos años de la muerte del comediante Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, y su viuda, Florinda Meza, armó un escándalo al echar a la prensa de la misa que se celebró en la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

Los cámaras y reporteros fueron testigos del enojo de Florinda al ver a los medios de comunicación a las puertas del templo. Uno de los periodistas que presenció el momento repitió a Diario Basta las palabras que la viuda de Chespirito dijo cuando arremetió en contra de la prensa.

“¿Ustedes qué hacen aquí, si no fueron invitados? Les pido que se retiren porque este fue un evento para familiares y amigos, y ustedes no son bien recibidos. Los medios de comunicación en México rompieron hasta los arreglos florales con tal de sacar la nota (del funeral). Yo sé que ustedes no son así de groseros que ellos, pero no voy a permitir que eso vuelva a pasar, así que les pido que se vayan de aquí”.

Ante el carácter temperamental de la señora, los periodistas se vieron frenados para cubrir la misa del hombre que encarnó a El Chavo del Ocho. Sin embargo, varios de ellos lograron estar dentro de la iglesia en donde Florinda reveló que sufrió muchos años por vivir en pecado con don Roberto Gómez Bolaños a raíz de que fueron un matrimonio que no contó con la bendición religiosa.

“Roberto y yo vivimos muy tristes, porque sabíamos que él estaba viviendo en pecado por su matrimonio anterior, pero no me arrepiento de haber vivido en pecado con el hombre que siempre amé. Lo amé tanto, que nunca supe si realmente fui amada, porque él era un hombre creativo que siempre estaba ocupado en sus proyectos, con sus hijos y con otras cosas. No sé si me amó, pero lo que sí sé es que me necesitó”.