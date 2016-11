Controversia con su jugador más legendario empaña la imagen de los Rams

El excorredor acusa que el entrenador Jeff Fisher le pidió ya no acudir a los partidos debido a comentarios críticos en un programa de radio

La controversia surgida con uno de los grandes jugadores en la historia de la franquicia ha venido a agravar la mala temporada de los Rams en su regreso a Los Ángeles.

Eric Dickerson, el corredor que con los Rams de 1984 estableció el récord de la NFL de más yardas conseguidas en una temporada con 2,003, se ha unido a las voces de descontento por el mal paso de la escuadra angelina.

Dickerson ha expresado públicamente su malestar por el pobre rendimiento de los Rams bajo el mando del entrenador Jeff Fisher y eso ha creado un clima de tensión entre ambas partes.

“Yo siempre seré parte de la historia de los Rams, tengo el derecho a decir lo que yo quiera acerca del equipo”, dijo Dickerson en su programa de radio (570 AM).

El miembro del Salón de la Fama se expresó así después de que el lunes recibiera una llamada telefónica por parte de Fisher para informarle que su presencia en los partidos del equipo ya no era bienvenida.

“Jeff me llamó y me dijo que ya no me daría pases para estar en la banca del equipo, me aseguró que los jugadores se sentían incómodos con mi presencia”, detalló Dickerson, de 56 años.

“Yo le contesté que no se preocupara, que mientras él siga siendo el entrenador del equipo no pondré un pie en el estadio. La conversación siguió en ese tono y entonces yo le dije: ‘cómo te atreves a hablarme de esa manera. Yo jugué para los Rams, los Rams siempre serán mi equipo’”.

El martes, la directiva de Rams tuvo que intervenir para tratar de apagar el incendio entre Dickerson y Fisher.

“Me he comunicado con Eric para tratar de entender en qué momento surgió un mal entendido y le aseguré que su presencia en nuestros juegos es más que bienvenida”, dijo el vicepresidente de operaciones de los Rams, Kevin Demoff. “Le dije a Eric que él es un valioso miembro de nuestra familia en los Rams y que compartimos su amor y pasión por el equipo”.

En su primera temporada en Los Ángeles después de 21 años de haber jugado en San Luis, los Rams tienen marca de 4-7 y ocupan el penúltimo lugar en su división. Fisher tiene a la ofensiva del equipo en el lugar 25 en touchdowns anotados con apenas 12 en la campaña y como entrenador ha tardado en desarrollar al quarterback novato Jared Goff.

“Tuve una buena conversación con Eric, pero la verdad no sé de dónde salió la versión de que no era bienvenido en nuestros partidos”, afirmó Fisher. “Eric siempre será bienvenido en nuestras oficinas, en nuestras prácticas, nos gusta tenerlo alrededor de nosotros”.

Los Rams visitan a Nueva Inglaterra en la semana 13.