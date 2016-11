Hijo de Adrián Uribe traumado tras presenciar asalto

El hijo del comediante vio cuando su padre fue encañonado con una pistola

Karla Pineda revela que su hijo Gael, de 13 años, quien fue testigo del momento en que asaltaron a Adrián Uribe en un restaurante, vivió uno de los peores momentos al ver que la vida de su padre estuvo en riesgo.

“A él le tocó también el susto, y más cuando vio que a su padre le pusieron la pistola en la cabeza. Cuando hablé con él, estaba en shock después de ver esa escena, pero gracias a Dios a él no se le acercaron estas personas. Hablé con el mánager de Adrián y me comentó que cuando llegaron los ladrones, nunca vieron a mi hijo y después de eso le dije a Gael que Dios lo cuida, y mucho”.

Después de esta mala experiencia Karla se ha encargado de que la fe cristiana esté más presente en su hijo, pues señala que fue un milagro que al adolescente no le pasó nada.

“Un día antes de esta experiencia me quedé con él leyendo La Biblia y justamente le estaba inculcando que cuando uno se pone en manos de Dios, todo fluye. Después de lo que vivió Gael comprobó el amor de Dios una vez más, porque fue increíble que estos sujetos no lo vieron y eso lo relacionamos a que mi hijo tienen no uno, sino veinte ángeles que lo cuidan y lo blindan de todo peligro. Por ahora mi hijo está bien, pero si llego a ver que necesita ayuda profesional, por supuesto que pensaría en buscarle un terapeuta”.

Ante esta situación, Karla se ha visto en la necesidad de pensar seriamente en abandonar México, por los niveles de inseguridad que se viven en nuestro país.

“Soy yo la que se quiere ir del país; pero estoy esperando que se acomoden las cosas. Me estresa la inseguridad que se vive en México. Solo agradecemos que no nos hagan nada. Así es casi imposible vivir”, finalizó.