Kate del Castillo: “Alguien por ahí me quiere muerta” (Video)

Luego de que una revista estadounidense publicara que la actriz Kate del Castillo había muerto, la protagonista de “La Reina del Sur” declaró que no es la primera vez que “la matan”, y que ella sigue “vivita y coleando”.

“Alguien por ahí me quiere muerta, ya van varias veces, no es la primera vez. Es muy triste porque mis papás se han sacado muchos sustos, gracias a Dios yo esta vez me enteré antes que ellos se enteraran y pude hablarles“, declaró la actriz al periodista Ciro Gómez Leyva.

En otro tema, Kate del Castillo se encuentra muy contenta por el primer aniversario de su tequila “Honor”, el cual ha tenido muy buena aceptación en la industria tequilera.

