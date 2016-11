Los cuatro pasajeros que no subieron al avión de Chapecoense; quiénes son y por qué no lo hicieron

Si bien la en la lista oficial habían registrado 81 tripulantes, finalmente despegaron 77; sólo sobrevivieron seis

Cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia cerró oficialmente el rescate tras el accidente del avión en el que viajaba Chapecoense y anunció el saldo final de 71 muertos y seis heridos, faltaban cuatro pasajeros de los 81 que había en el registro oficial de vuelo. “Esas personas no subieron al avión“, aclaró el jefe del operativo. Pero, ¿quiénes son y por qué no subieron en el avión?

Las cuatro personas que no iban en la aeronave eran Luciano Buligon, alcalde de Chapecó, la ciudad sede del equipo Chepecoense; Plinio Nes Filho, dirigente del Chapecoense y presidente del consejo de la ciudad; Gelson Merisio, diputado de Santa Catarina, e Iván Carlos Agnoletto, periodista partidiario del club. En esta lista, no aparece el hijo del entrenador Caio Júnior, quien no pudo viajar por haberse olvidado el pasaporte.

Luciano Buligon. El alcande de la ciudad había sido invitado por el club, por eso aparecía en la lista de pasajeros. Sin embargo, un compromiso laboral le impidió viajar ese día. “Me esperaban para estar juntos allá. Yo aparezco en la lista de este avión, pero tuve que quedarme porque tenía una cita con los alcaldes electos en San Pablo”, explicó Buligon después del accidente. “Por esas cosas de la vida, que sólo Dios sabe, me terminé quedando”, cerró.

Plinio Nes Filho. El presidente del consejo de Chapecó tampoco pudo abordar el avión porque temas de trabajo. “Ayer por la mañana, cuando los fui a despedir, me dijeron que iban en busca del sueño para hacerlo realidad. Ellos estaban muy emocionado por este sueño, pero el sueño terminó esta mañana”, dijo Nes Filho, visiblemente emocionado.

Gelson Merisio. El diputado de Santa Catarina contó que “a pesar de que estaba entre los pasajeros del vuelo, tuve que decidir no ir debido a las actividades programadas en la legislatura esta semana”.

Iván Carlos Agnoletto. El periodista y conductor de radio iba a formar parte de la delegación, pero no pudo subir al avión porque llevaba un documento de identidad antiguo, lo que le hubiese dificultado ingresar a Colombia.