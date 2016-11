Luis Fonsi solidario en la nueva campaña del hospital St. Jude: ‘El cáncer no discrimina’

"No me parece justo que los niños tengan que pasar por esta enfermedad"

Como cada año, desde hace 10 años, Luis Fonsi se pone al frente de la campaña ‘Thanks and Giving’ del hospital St Jude con la única intención de recaudar fondos para la fundación que ayuda a niños con cáncer, y trabaja incansablemente en la búsqueda de la cura de esta enfermedad.

En exclusiva hablamos con el cantautor puertorriqueño, quien nos dice cómo se siente cada vez que visita a estos niños llenos de sueños y esperanzas por vivir, nos cuenta cómo podemos donar, y habla de la pronta llegada del segundo hijo que espera con su esposa Agueda López.

Pregunta: ¿Una vez más listo para pedir ayuda para el hospital St. Jude?

Luis Fonsi: Esta época del año es muy hermosa, es de dar gracias, es una época para reflexionar, y como ya se ha convertido en tradición para mí en los últimos 10 años, es importante invitar a la gente a que se unas a esta campaña ‘Thanks and Giving’ del hospital St. Jude, un lugar tan mágico, que está salvando vidas, que día a día está buscando esa manera de encontrar la cura contra el cáncer, y esta campaña reúne mucha gente, que a través de diferentes vías puedan donar como por ejemplo, la página web www.stjude.org, por teléfono al 18002785833, y de todos esos establecimientos que forman parte de estas campañas, tiendas grandes que vamos con muchas frecuencia, y a través de nuestras compras ya estamos donando, por supuesto se pueden hacer donativos adicionales.

P: Hace 10 años que colaboras con esta causa, ¿cómo ha crecido en todos estos años St. Jude?

LF: Muchísimo, creo que gran parte de todo esto es crear conciencia. Para mí lo más importante es ser un mensajero al público latino, porque el cáncer no discrimina, es una enfermedad que nos afecta a todos. Cuando visito el hospital, una o dos veces al año, me reúno con muchos niños latinos, con muchos familiares latinos de diferentes partes del mundo, entonces es importante ayudarnos unos a otros. La verdad es que St Jude no cobra un centavo por atenderlos, así que los padres solo se tienen que preocupar en apoyar a su hijo, y darle energía y no tener que preocuparse por estar pagando los gastos médicos, las medicinas y eso es gracias a las donaciones.

P: ¿Sientes que la gente se compromete más al ir conociendo la causa?

LF: Me gustaría pensar que sí, que a lo largo de los años vamos creando más y más conciencia sobre esta enfermedad, que es el cáncer… Ya lamentablemente todos conocemos a alguien que pasó este proceso, pero cuando se habla de cáncer en los niños nos toca un poco más, uno quiere hacer todo lo que pueda para que ningún niño tenga que atravesar esto el amanecer de su vida, por eso es que a mí me ha tocado tanto, porque siempre he tenido esa conexión con los niños, y no me parece justo que tengan que pasar por esta enfermedad. Además el hospital St. Jude también es un centro de búsqueda de cura y gracias a eso la taza de de sobre vivencia ha mejorado de 4% al 93% en lo que es la leucemia. Pero falta mucho por hacer.

P: ¿Qué sientes cada vez que visitas el hospital?

LF: Es fuerte, no voy a mentir, para cualquiera, ahora más que soy padre, no deja de ser difícil pero St Jude es un lugar mágico que te llena de paz, de esperanza, desde las paredes que están pintadas de colores brillantes, la actitud de los doctores, las enfermeras, los mismos padres, los mismos pacientes que obviamente están atravesando momentos difíciles, doloroso pero hacen todo porque los pacientes se sientan bien, entonces lo que yo hago es aportar mi granito de arena, alguito musical de repente, lo que sea para llevarles un poquito de felicidad.

P: Tu te involucras con muchos de los casos, ¿qué sientes cuando un niño se cura o cuando un niño no pudo ganarle a la batalla?

LF: No todas las batallas se pueden ganar pero lo lindo es que son muchas más las respuestas positivas que las negativas gracias a todos los estudios que se hacen, y hay que enfocarnos en eso, en la parte positiva para seguir ganando batallas poco a poco.

P: Mientras tú te solidarizas con estos niños, te preparas para recibir a tu segundo hijo o hija…

LF: A cambiar pañales otra vez, justo cuando salí de una vamos con otro (risas)… Yo estoy feliz, llega en la mejor época del año, es el mejor regalo que uno puede recibir, ansioso por saber el sexo del baby, porque no sabemos, no queremos saber, o mejor dicho mi esposa no quiere saber, ¡yo me muero por saberlo!, tengo que seguir las órdenes de la jefa que tiene mucha más voz que yo ,y honrado, es una bendición. Sigue creciendo la familia, para mí lo más importante es eso, es el centro de mi vida, así que la voy a pasar muy bien en estas navidades.