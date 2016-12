Paulina Rubio comparte en las redes sociales su lista de deseos navideños

La popular intérprete sugirió a la amplia comunidad de fans que atesora en Instagram, su regalo perfecto para estas Navidades

La cantante Paulina Rubio no ha tenido reparo alguno a la hora de recurrir a su perfil de Instagram para ir adelantando a los miles de seguidores que acumula en la famosa plataforma algunos de los regalos que le gustaría recibir durante la temporada navideña que está a punto de comenzar, entre los que no podía faltar al menos un nuevo par de gafas de sol que, en el caso de que alguno de sus fervientes admiradores se animara a regalárselas, le harían tremendamente “feliz”.

“¿Alguien tiene alguna duda de cuál es mi viejo vicio? La Navidad está al caer y aquí les dejo una pista de una de las cosas que me harían muy feliz“, escribió en tono jocoso en su cuenta de la red social junto a una imagen en la que aparece una estantería repleta de estos accesorios que encajan perfectamente con el estilo de las que ha venido luciendo la chica dorada en sus últimas apariciones públicas.

Alguien tiene duda de cual es mi viejo vicio? 😎😎😎 It's almost Christmas and here's a clue to make me happy 😍😍 #PauInShades Una foto publicada por Paulina Rubio (@paurubio) el 30 de Nov de 2016 a la(s) 12:16 PST

Además de dejar entrever su intención de añadir nuevos diseños a su ya amplia colección de gafas de sol, que sin duda se han convertido en una de sus grandes señas de identidad y en un complemento imprescindible para los llamativos atuendos que luce sobre el escenario, la famosa intérprete también ha fijado su atención en una colorida chaqueta de lentejuelas que, entre otras cosas, le ha ayudado para retrotraerse momentáneamente a la atrevida década de los 80.

“Amo esta chamarra ochentera metalicosa #Girls Just Wanna Shine [‘Las chicas solo quieren brillar’]”, reza el comentario que ha publicado en su perfil junto a una imagen de la citada prenda, que le ha llevado a hacer una divertida referencia al título de la famosa canción de Cyndi Lauper ‘Girls Just Wanna Have Fun’, uno de los himnos más representativos de la cultura popular de esa década.

Amo esta chamarra ochentera metalicosa!! #GirlsJustWannaShine #LikeDiamonds / Loved this metallic 80s jacket!! 😍✨💫🌟 Una foto publicada por Paulina Rubio (@paurubio) el 29 de Nov de 2016 a la(s) 12:08 PST

Mientras Paulina se deja llevar en la esfera virtual por la gran pasión que siempre ha sentido por la moda, su compañero sentimental y padre de su hijo Eros, el también cantante Gerardo Bazúa, se ha encargado de corroborar a través de las mismas redes sociales que vive un momento de plenitud junto a la famosa cantante, precisamente por el cúmulo de alegrías compartidas que no han dejado de experimentar desde que el pequeño llegara a sus vidas a finales del pasado mes de abril.

“Uno de mis tres amores”, escribió recientemente el artista en su espacio personal de Instagram junto a una tierna instantánea de su pequeño, una imagen a la que acompañó de una extensa cadena de etiquetas que dejaban patente el estado de felicidad en el que se encuentra gracias a su papel de padre.