Video: Esto es lo que no quieres encontrar en tu inodoro por nada del mundo

Una visitante de espanto

Una cobra hocicuda salió del inodoro de un departamento en el conjunto habitacional Glenletta Court, ubicado en la cañada de Lynnwood, en la ciudad de Pretoria (Sudáfrica).

Aunque un especialista al que acudieron los vecinos trató de atrapar al reptil, éste se encontraba atorado, por lo que eventualmente escapó por el lugar de donde vino: la cañería.

De acuerdo con Karabo Ngoepe del medio local News24, la serpiente fue descubierta el jueves de la semana pasada, y a siete días del suceso, los habitantes y vecinos del lugar temen que regrese.

Las cobras hocicudas son animales que miden entre 1.2 y 1.8 metros de longitud, aunque algunas llegan a medir hasta 2 metros y medio. Son altamente venenosas, pues inyectan una neurotoxina que afecta la respiración, pudiendo causar insuficiencia respiratoria y, eventualmente, la muerte.

Aunque el reptil no ha sido avistado desde su primera aparición, la gente no puede recuperar la calma. Eva Panayotakis, administradora de los departamentos, dijo al medio citado que no pierden la esperanza de encontrar a la sierpe, señalando que por ahora “sólo tenemos que seguir comprobando si vuelve a aparecer”.