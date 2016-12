Clásico español: Barcelona vs. Real Madrid, hora y canales de transmisión

Los catalanes tratarán de aprovechar la localía para así obtener tres puntos que acorten distancias con los merengues

Este sábado 3 de diciembre se vivirá uno de los duelos del fútbol internacional más importante y electrizante del año: el Clásico español, en donde Barcelona tratará de aprovechar su condición de local para recortar distancias al Real Madrid, quien marcha como líder general de La Liga.

Al parecer, ambos equipos llegan confiados a este encuentro de que harán una de sus mejores actuaciones de la temporada. Zinedine Zidane lo considera así por el buen paso que lleva, lo cual los hace llegar con mayor confianza al Clásico, una situación totalmente diferente a la vivida en la temporada pasada, mientas que Luis Enrique apela a la localía para sacar un buen resultado.

Asimismo, ambos equipos llegan con bajas, quizá siendo los merengues quienes lo sufran un poco más por la ausencia de Gareth Bale y aunque el conjunto blaugrana no podrá contar con los servicios de Jordi Alba, la buena noticia se ha dado este día luego de que se diera a conocer que Andrés Iniesta está listo para saltar al terreno de juego para este encuentro.

A detalle

Partido: Barcelona vs. Real Madrid

Estadio: Camp Nou

Fecha: sábado 3 de diciembre

Hora: 10 am Este/ 9 am Centro / 7 am Pacífico

Canales de transmisión

México: SKY, TDN

USA: beIN SPORTS CONNECT U.S.A., beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS USA, fuboTV