Julián Figueroa aclara pleito con su hermano en un comunicado oficial

Luego de que una publicación mexicana asegurara que los hijos de Joan Sebastian están peleados por la posesión de unos trajes de su difunto padre, su hijo Julián Figueroa ha decidido poner fin a estos rumores con un contundente mensaje.

A través de un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook, el cantante aclaró que los “trajes” de los que se hablan en realidad son 2 sacos que ha utilizado en sus presentaciones, a manera de tributo a su padre, de los cuales tiene plena autorización oral y escrita de todos sus hermanos para portarlos.

“Esto es falso, están orgullosos de que porte esos dos sacos que he utilizado en presentaciones. Todos me han confirmado verbalmente y por escrito en sus redes sociales que están orgullosos de que los porte en mis presentaciones”, aseguró.

Respecto al supuesto conflicto con José Manuel Figueroa, señaló que es ridículo e infundado, pues personalmente le habló para preguntarle si le importaba que usara dos de los sacos de su papá, a lo que su hermano respondió que “no tenía ningún problema”.

“Yo creo que nos estamos viendo mal, que la ropa “limpia” se lava en casa. Estás aclaraciones las hago porque no me queda más remedio, porque no quiero continuar con esto, porque quiero pasar la página y concentrarme en las cosas que importan”, puntualizó.

“Los quiero mucho! Gracias por todo el cariño y a mi familia les digo que ya es suficiente , ya es momento de decir la verdad , no podemos dejar que esta persona [la periodista que escribió sobre el supuesto conflicto entre hermanos] siga lastimando y difamando a todos los verdaderos Figueroa“, concluyó Julián.