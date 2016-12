Mauricio Ochmann listo para estrena ‘El Chema’: Habla de su personaje y de sus 10 años lejos de las drogas

"Me siento muy agradecido de estar viviendo esto"

A tan solo días del estreno de la súper serie ‘El Chema’, hablamos en exclusiva con Mauricio Ochmann, quien confiesa que no tiene cómo agradecerle al público este fenómeno de que un personaje de ‘El Señor de los Cielos’, haya tomado vida propia y proyecto propio.

Antes del estreno este próximo 6 de diciembre a las 10/9 PM Centro por la cadena Telemundo, el querido actor mexicano nos adelanta lo que veremos, nos habla de lo que representa este personaje en su carrera, y confiesa cómo se siente a más de 10 años de haber tomado el timón de su vida e internarse para poder superar su adicción a las drogas: “Me cuido mucho, estoy en terapia constante, en monitoreo constante, trabajando mucho en mí”.

Pregunta: ‘El Chema’ tomó vida propia y de ser un personaje en ‘El Señor de los Cielos’, ahora estrena su serie, ¿cómo te sientes?

Mauricio Ochmann: Feliz, es una satisfacción como actor muy bonita. Era un personaje soporte, antagonista… que haya gustado tanto, y que haya crecido con esta magnitud, que comience a crear su propio mundo, y su propia historia pocas veces pasa. Me siento muy agradecido de estar viviendo esto, y muy agradecido porque prácticamente lo hicimos, porque vimos la cantidad de gente que amo y que ama este personaje.

Joshua Mintz, que ya no está en Telemundo y los respeto muchísimo, llegó conmigo cuando estábamos terminando la temporada tres de ‘El Señor de los Cielos’, y me dijo que estaba tomando mucho vuelo El Chema. Yo ya no iba a estar en las siguientes temporadas porque estaba con otros compromisos y películas… Él me dijo que si estaría interesado en hacer una serie, entre los dos comenzamos a construirlo, se le dijo a Telemundo que enseguida lo aceptó les gustó la idea, asumió el reto , y comenzamos a darle vida.

P: ¿Qué es lo que veremos en ‘El Chema’?

MO: El escritor ha hecho un trabajo impresionante al crear el mundo de ‘El Chema’… Hay actores nuevos, y de los que estuvieron en ‘El Señor de los Cielos’, todos muy bien delineados, con una psicología perfecta, tenemos una trama muy sólida, de fondo, que obviamente tiene su acción y su cosa de pasión que le gusta mucho a la gente, pero en el fondo tiene mucha trama, mucha intriga… Por ejemplo, comenzamos de su nacimiento hasta el presente. Vemos su infancia, su adolescencia, el lugar donde crece, sus circunstancia. Siento que tenemos una serie lo bastante sólida, y obviamente con sus toques de acción.

P: ¿Te crea una responsabilidad extra el hecho de que tú formaste parte de hacer que se logre tener una serie de un personaje que viene de otra serie éxito?

MO: La verdad es que la responsabilidad es hacer un producto con calidad, que esté como a la vanguardia. La vara está muy alta, hay muchas plataformas, muchos contenidos, y la manera en la que se está produciendo tiene otro nivel. A mí lo que me gusta de esta dupla de Telemundo y Argos, es que siempre están empujando su calidad, creo que en ‘El Chema’ van a ver cosas distintas a lo que han venido viendo desde ‘El Señor de los Cielos’, que es lo más reciente que hemos visto. Hay ciertos cambios en las cámaras, en la fotografía, en los movimientos, en la historia, como que han ido creciendo, y yo ahí me siento muy cobijado.

Ayer vimos el primer capítulo y sentí un emoción enorme, un agradecimiento total por la parte técnica, por el equipo, porque ha sido una serie que no ha sido nada fácil realizar porque estamos 100% en locaciones, de Veracruz, de Querétaro, con distancias grandes, diferencias climáticas, los horarios eran enloquecedores a veces, y la verdad es que toda la parte de iluminación, fotografía, ambientación, vestuario… Está todo el equipo que le está poniendo el alma, el corazón, y se nota en pantalla. Cuando lo veía, de verdad se parten el lomo, sin ellos, sin estos guerreros no estaría este producto en pantalla.

P: ¿Qué crees que enamoró tanto de ‘El Chema’ al público?

MO: Desde el principio no sabíamos muy bien para dónde íbamos, ni cuánta vida iba a tener, incluso en algún momento se planteó que se iba a morir en ‘El Señor de los Cielos’, pero empezó a encantar tanto.. Yo siento que es por este sentido del amor, esta manera de ver y llevar la vida… Ser encantador, carismático con su matiz de Maquiavelo… Con las mujeres siempre ha sido como un personaje muy seductor, misterioso y enigmático.

Siento que hay una magia. Puedo jugar mucho, me han dado una libertad creativa como pocas veces, meterle a estas frases que enamoran como ‘vamos a cucharear’. Lo fascinante es que atrapa tanto a mujeres como a hombres, es como mi primer personaje que tengo muchos fans hombres, como que se generó esa empatía.

P: Tu eres un ex adicto en recuperación, el hacer este personaje tan involucrado con la droga, ¿te afectó en lo personal o no?

MO: No, la verdad es que son cosas distintas. En mi vida y en mi proceso la verdad es que me cuido mucho, estoy en terapia constante, en monitoreo constante, trabajando mucho en mí desde hace más de 10 años cuando tomé mi vida en mis manos… Es como muy aparte, y puedo jugar este tipo de personajes, contar este tipo de historias en donde hay momentos que se marca. El Chema ha metido cosas, veo de repente a uno que se le está pasando las cucharadas, y le digo: “Oye, no es para consumirla, es para venderla”. Estas cosas que son como medio irónicas, pero dentro de todo sí creo que puede generar una cuestión como de consciencia de ver las cosas que sucede, de los actos, que no es chiste. Pero para mí como ser humano es normal.

