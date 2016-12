La cocina no Muerde: A rebajar estas navidades

El mejor regalo que te puedes hacer, es seguir esta receta todo el año. ¡Si se puede!

Con los regalos de Navidad llegan las calorías. Hay quienes piensan que no hay dieta que valga, nos devoramos todo y nos relajamos pensando que en enero resolvemos. Pero para vivir unas fiestas y un año entero sin remordimientos, estos tips que mantengo en mi vida diaria, te ayudarán disfrutar, comer y beber, sin sentirte un gran pecador.

Los días especiales son cinco: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y para los que lo celebramos, el día de Reyes. A eso le sumas 3-4 días más de fiestas del trabajo y amigos y ya. No empieces a comer y beber desde esta semana. Pórtate bien el resto de los días para que mantengas un balance.

Siempre piensa en tener porciones frescas y sanas en la mesa. Si eres el anfitrión, en adición al pavo, el cerdo, los tamales o los pasteles, ten recetas de ensaladas y vegetales que sean bien sabrosas y llenen el plato. Evita los snacks de bolsa, las ensaladas que vienen preparadas, controla la sal y trata de preparar, hasta el aderezo de la ensalada. Si te toca llevar algo a otra casa, ofrece tú ese plato más balanceado.

Ojo con las porciones. Cena algo antes de la fiesta para que no se te vaya la mano con los aperitivos y no quieras pasar por el buffet tres veces. Y cuando te sientas lleno, para, no sigas para que luego no termines rodando y sufriendo.

Controla o ignora los postres. Si en la mesa hay cinco opciones, selecciona uno y que tenga una porción moderada. Las azúcares son las más traicioneras los 365 días del año.

Si tomas un traguito, también controla el número de copas y lo que contiene. Mejor toma vino, antes de tragos con mucha azúcar y jugos procesados con colorantes. Y trata de mantenerte lejos del coquito, el rompope, el eggnog y sus primos hermanos. Si lo tomas, que sea una copa pequeña de aperitivo o cordial, pero por favor: no lo bebas la noche entera.

Toma mucha agua, antes, durante y después. Será como un calmante para la ansiedad que te lleva a comer y beber en exceso. Mientras, mantendrás tu sistema en cleanning mode y bien hidratado.

Manténte activo, no te sientes toda la noche, date una bailadita, sirve a otros y no dejes en el olvido el hacer ejercicio en tu tiempo libre.

El mejor regalo que te puedes hacer, es seguir esta receta todo el año. ¡Si se puede!

¡Come rico y pásala sabroso! ¡Felices Fiestas!

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Latina, viajera incansable, graduada y certificada en cocina

y vinos. Síguela en las redes @Doreen Colondres y visítala en www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.