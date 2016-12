La Volpe podría ir a la cárcel

Las autoridades de Jalisco podría generar una orden de aprehensión en contra del "Bigotón" por el asunto de acoso a la podóloga de Chivas

Los problemas con la podóloga no acaban para Ricardo La Volpe.



El técnico argentino nunca imaginó que fichar como técnico del Guadalajara en el 2014 le iba a traer tremendos dolores de cabeza, que hoy no pueden terminar.

La Fiscalía General de Jalisco sigue con el proceso en contra del ahora entrenador del América para solicitar una orden de captura, luego de que Alma Belén Coronado presentara hace dos años y medio una denuncia penal en contra del estratega.

El asunto parecía aletargado en los tribunales, pero hoy, justo cuando La Volpe tiene más presiones de las imaginadas al estar a un paso de la Final del Apertura 2016, y de viajar el próximo lunes a Japón para participar en el Mundial de Clubes, nuevamente el tema está sobre la mesa, por la intervención de la autoridades.

La petición es por delitos contra la dignidad de las personas, atentados al pudor y hostigamiento sexual, en agravio de Coronado.

El jueves pasado, la averiguación previa 1622/2014 de la Agencia Número 7 fue enviada al Juzgado Séptimo de lo Penal, con sede en Puente Grande, donde se le asignó el número de expediente 321/2016-A.

La podóloga de Chivas denunció ante los dueños del equipo Guadalajara, Jorge Vergara y Angélica Fuentes (antes de divorciarse), que La Volpe había querido sobrepasarse con ella, cuando le solicitó un servicio y acudió en toalla hasta el cubículo donde se encontraba.

El timonel fue destituido de inmediato del cuadro rojiblanco, ya que la dirigencia no le dio el beneficio de la duda al estratega, respaldó al 100 por ciento a su trabajadora. La Volpe siempre aseguró que nunca se propasó con ella y lamentó que se hubiera lastimado a su familia de esta manera, con todo el proceso legal.

Ninguno de los delitos es grave y el juez tiene un plazo de 9 días para ver si concede la orden de aprehensión o se busca la conciliación entre ambas partes.

El técnico siempre ha querido llegar hasta el final del asunto e incluso, solicitó la prueba del polígrafo; sin embargo este tema no ha podido finiquitarse.

Después de la demanda, La Volpe dirigió a Chiapas y hace unos meses fue invitado por el América para sacar al equipo del bache en el que estaba. Los clasificó a la Liguilla, está a un paso de llegar a la Final del Apertura 2016 y a unos días de vivir su primera experiencia en un Mundial de Clubes.