Los cuatro eventos que vaticinaron la tragedia del Chapecoense

Un mensaje en redes, un sueño, un vidente y hasta un tatuaje fueron una predicción de una muerte anunciada

A cinco días del accidente aéreo en Medellín, Colombia, que dejó un saldo de 71 muertos, entre ellos a jugadores y cuerpo técnico del equipo brasileño Chapecoense, que iba a disputar su primera final internacional en la Copa Sudamericana, frente al Atlético Nacional.

El dolor, la desolación y la incertidumbre aún se hacen presentes en todo el mundo, tras el impacto de este inesperado suceso. Pero hay una pregunta que se mantiene en el aire ¿se pudo haber el accidente del avión perteneciente a la aerolínea Lamia y en la que, entre otros, viajaban futbolistas y periodistas?

Lo cierto es que hubo cuatro eventos que vaticinaron lo que hoy ya se conoce como la tragedia de Chapecoense.

El mensaje premonitorio del piloto

Horas antes de iniciar lo que culminaría en un fatídico vuelo, uno de los pilotos de la aeronave, Gustavo Encina, escribió en su cuenta de Facebook un mensaje en el que hablaba de un encuentro “glorioso” con Cristo.

“Que el Señor te dé la gracia de soltar las cosas, aun aquellas que consideras preciosas en esta vida, y te permita mirar hacia adelante, donde está Cristo esperándote, para un encuentro glorioso que te abrirá las puertas de la eternidad”, señalaba la publicación en la red social.

En un principio, el texto pasó desapercibido, pero después de la tragedia ha causado gran impacto alrededor del planeta.

El jugador de Chapecoense que había soñado la tragedia

El futbolista Helio Hermito Zampier fue uno de los cinco sobrevivientes de la tragedia del choque aéreo del Chapecoense, lo cual ha sido calificado como “un milagro” por parte de sus familiares, quienes revelaron que el jugador predijo el accidente horas antes del suceso.

Simona, esposa del jugador conocido como “Neto”, aseguró que horas antes de emprender el viaje rumbo a Colombia, el futbolista le reveló que había soñado que el avión se estrellaba.

El vidente que también predijo la tragedia ¡7 meses antes!

Siete meses antes de la tragedia del Chapecoense, un vidente brasileño de nombre Carlinhos hizo el vaticinio en el programa de televisión de la presentadora Olga Bongiovani. Era apenas el pasado 29 de marzo.

“Un equipo de fútbol entero se va a morir en un avión. Esto va a pasar de acá a un año o un año y medio“, dijo Carlinhos. A esto, Bongiovani cuestiona: “¿Pero es un equipo de Brasil?”. Carlinhos responde: “Esa es la pregunta. Todavía hay que ver si será un equipo de Brasil o un equipo. Puede ser en Brasil o afuera“.

El tatuaje que anunciaba un vuelo sin regreso

Rosangela Maria Loureiro, esposa del capitán del equipo Chapecoense, Cleber Santana, contó que tenían programado un viaje el 9 de diciembre a Punta Cana, en República Dominicana, junto a otros 12 jugadores y sus parejas.

El entusiasmo por el viaje fue demasiado que formaron un grupo de Whatsapp las esposas de los deportistas, y entre acuerdos y detalles, decidieron tatuarse simbólicamente, un avión con un corazón, sin imaginar que días después ese tatuaje tendría otro significado.

¿Hasta los Simpsons?

Se trata de una escena extraída de un capítulo de la serie de televisión “The Simpsons” emitido por primera vez el 1 de noviembre de 1990 como parte de la segunda temporada y que lleva por nombre “Two cars in every garage and three eyes on every fish”.

En ella se ve al personaje Montgomery Burns intentando convencer a unos inspectores de seguridad que escudriñan su planta nuclear de que todo lo tiene en regla, pero uno de ellos le dice:

“Encontraron a un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor”.

A lo que Burns responde justificándose: “Se estrelló su avión en mi propiedad”.