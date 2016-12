Jugador de Chiefs rinde homenaje al Chapecoense

A Chapecoense terá um lugarzinho especial em nossos corações. Lembraremos de um time de guerreiros, com grandes conquistas, que unificou torcidas do mundo inteiro, de diferentes esportes. Lembraremos de heróis". #SOMOSTODOSCHAPECOENSE #FORÇACHAPE Chapecoense will always have a special place in my heart. We will remember a team of warriors, with immense achievements, that united people from all over the world. We will always remember the heroes of Chapecoense.

A photo posted by Cairo Santos (@csantos19) on Dec 4, 2016 at 8:15am PST