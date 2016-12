Conmoción en Colombia por violación y asesinato de niña de 7 años

La menor fue raptada en un barrio popular y su cadáver apareció en un apartamento de un sector exclusivo

BOGOTÁ — Las autoridades de Colombia aunaron esfuerzos para investigar el rapto en un barrio popular, la muerte violenta y el posible abuso sexual de una niña de siete años cuyo cadáver fue hallado en un exclusivo apartamento de Bogotá.

La noticia, conocida a primera hora de la mañana, pese a que la niña falleció este domingo, levantó voces de indignación que reclaman justicia y piden la cadena perpetua para los culpables.

Luego de su desaparición, el domingo, la Policía de Bogotá halló sin vida a la niña Yuliana Andrea Samboni en un apartamento del exclusivo barrio Nueva Granada, en el sector de Chapinero, con aparentes signos de violencia sexual, si bien Medicina Legal todavía no ha confirmado si se produjeron abusos.

La Policía dijo que el principal sospechoso del crimen es un arquitecto de 38 años pues el cuerpo de la menor fue ubicado en un inmueble propiedad de su familia en el que pasaba temporadas y que actualmente se encuentra a la venta.

Ese hombre se encuentra en este momento “recluido en un centro asistencial bajo una crisis”, según explicó el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, en una rueda de prensa.

Agregó que esa persona está “bajo custodia” puesto que no hay una “orden de captura vigente”.

El arquitecto fue trasladado a la clínica Navarra, centro que emitió un comunicado en el que señalaron que el presunto agresor fue enviado “de otra institución sin aviso previo o confirmación por presentar dolor torácico y (para) descartar patología cardíaca”.

“Con profunda indignación condeno crimen contra niña de siete años en Bogotá. Que todo el peso de la justicia caiga sobre responsable”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo a periodistas que rechazaba “rotundamente” las circunstancias violentas que rodearon la muerte de esta menor “que al parecer tuvieron componentes de secuestro, tortura y abuso sexual, según lo manifestaron las autoridades”.

El gobernante añadió que un equipo interdisciplinario de la Alcaldía brinda acompañamiento y asesoría especializada a la familia de la niña.

Por su lado, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, pidió “investigar tan atroz crimen”.

“Es un caso que a cualquiera le arruga el corazón, que lo conmueve y está en manos obviamente de las autoridades judiciales que deben ser las encargadas de investigar tan atroz crimen”, declaró Londoño a los periodistas.

Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, condenó la muerte de la menor y aseguró estar “conmovido” por un asesinato que describió como una “monstruosidad”.

A las voces de condena se unió la de la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas Michelsen, quien advirtió que la violencia contra las mujeres es “una realidad” en todos los estratos y pidió cadena perpetua “para violadores y asesinos de niños”.

“Me duele el alma, me duele Colombia, me duele el mundo. La desgarradora historia de Yuliana se repite todos los días en todo el planeta”, indicó Plazas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

A su vez, la Casa de la Mujer apuntó que el asesinato de la menor y las violencias contra las mujeres exige que se declare “una crisis humanitaria y luto nacional”.

El Instituto de Medicina Legal de Colombia investiga además si la menor fue violada antes de fallecer, informaron fuentes de esa institución, que detallaron que todavía no han concluido las investigaciones al respecto.

La muerte de la menor ha conmovido a los habitantes de Bogotá, algunos de los cuales han convocado concentraciones ciudadanas para rechazar el hecho, la primera este mediodía frente a la Clínica donde se encuentra el sospechoso, y otra en el Colegio Simón Rodríguez, en el que estudiaba la pequeña