Conor McGregor aparecería en Game of Thrones

Uno de los directores es fanático acérrimo de UFC e incluirá a la estrella irlandesa en uno de los capítulos de la exitosa serie televisiva de HBO

Con el éxito que ha tenido Conor McGregor en UFC en los últimos dos años y al atractivo masivo en el que se ha convertido, solo era cuestión de tiempo que Hollywood tocara a su puerta.

Pues resulta que el actual campeón de las 155 libras ya no se conformará con haber conquistado el mundo de las artes marciales, sino que ahora parece que tratará de hacer lo mismo en el mundo de ‘hielo y fuego’ cuando participe de la adaptación televisiva de las novelas de ‘Song of Ice and Fire’ del autor George R.R. Martin denominada ‘Game of Thrones’ de HBO.

Según el diario The Sunday Life, el peleador podría estar haciendo una aparición especial en uno de los capítulos de una de las dos temporadas restantes de ‘Game of Thrones’. La séptima temporada, que está pautada para salir al aire en HBO en verano del 2017 se está filmando actualmente.

“Él aparentemente fue buscado por HBO debido a que los directores de ‘Game of Thrones’ son grandes fanáticos de UFC. Ellos creen que sería una buena adición al programa”, dijo una fuente anónima a The Sunday Life.

La realidad es que McGregor tiene tres puntos a su favor. Primero que todo, es irlandés al igual que lo es parte del elenco de Game of Thrones y tiene el acento necesario para estar en la serie que se filma parcialmente en Belfast, Irlanda del Norte. Segundo, McGregor es amigo del actor que funge como ‘La Montaña’ (Hafthor Julius Bjornsson) y hasta ha entrenado MMA con el grandulón oriundo de Islandia y que es uno de los hombres más fuertes del mundo. Por último, es una figura polarizante que atrae fanáticos en masas.

Entre sus fanáticos más acérrimos están los directores de ‘Game of Thrones’, David Benioff y D.B. Weiss, quienes hasta fueron a verlo pelear en vivo en UFC 196 frente a Nate Díaz.

Esto sin contar que McGregor se va a coger una sabática de cómo seis meses debido al nacimiento de su primer hijo y no va a estar muy ocupado entrenando en su ciudad natal de Dublin, Irlanda.

De concretarse la aparición de McGregor en ‘Game of Thrones’, éste seguiría los pasos de otros cotizados peleadores hacia la pantalla grande, como Ronda Rousey (Furious 7), Gina Carano (Deadpool) y Georges St. Pierre (Kickboxer), entre otros.