Justin Bieber, ¿sin ganas de volver a encontrar el amor?

Conoce qué dijo el canadiense sobre sus planes sentimentales actuales y en un futuro

Tras protagonizar mediáticos noviazgos en el pasado con varias celebridades, siendo el más recordado de ellos el que mantuvo con Selena Gómez, y más recientemente con Hailey Baldwin y Sofia Richie, el cantante Justin Bieber ha perdido las ganas de involucrarse en una relación sentimental de cara a un futuro inmediato.

“Ahora mismo no estoy saliendo con nadie. Estoy soltero. Y tampoco estoy interesado en buscar nada serio“, aseguró el canadiense a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, que se emitirá hoy lunes.

La estrella de la música también reveló que nunca ha recurrido a aplicaciones como Tinder para conseguir una cita, ya que el atractivo de este tipo de métodos para conocer a jóvenes de su edad nunca han conseguido llamar particularmente su atención. Ante la falta de una persona especial con la que compartir su tiempo libre, el cantante opta por llevarse a su querido perro Todd a sus giras musicales para que le haga compañía en el autobús de la gira.

Aunque no esté abierto a la posibilidad de encontrar el amor, eso no significa que Justin haya renunciado por completo a la compañía femenina. Hace unas semanas, a su paso por la República Checa, recurrió supuestamente a un intermediario para que publicara un anuncio en las redes sociales buscando a chicas jóvenes y capaces de hablar un inglés fluido para que se unieran a sus amigos y a él en una fiesta posterior a su actuación en Praga. Las chicas que respondieron a la convocatoria aseguraron posteriormente que el artista solo buscaba divertirse y hacerles pasar un buen rato, y que la velada que pasaron junto no incluyó ningún tipo de encuentro sexual a cambio de dinero.