Mira el cumpleaños de la hija de David Chocarro: Un bosque encantado de princesa

No te pierdas los videos y las fotos de esta divertida fiesta

David Chocarro y su esposa, Carolina Laursen, le hicieron una fiesta de cuentos de hadas a su hija mayor, Allegra, quien cumplió 7 años. Inspirado en el personaje de Mal Bertha de ‘Descendants’ de Disney todo estaba ambientado como un bosque con manzanas ‘envenenadas’ incluidas.

La fiesta fue el domingo por la tarde en Best Time Ever, en Miami: “Elegimos este lugar porque tiene todo para que los niños se diviertan y además es súper seguro. La comida rica, y lo importante para nosotros a la hora de decidirse a rentar un salón es: seguridad y diversión”, nos contaba Carolina, quien jugó como una niña más al igual que el protagonista de ‘La Doña’.

David es un papá súper consentidor de sus hijas, y estuvo todo el tiempo junto a Allegra y la más pequeña, Brigitta. Es que pasó casi 8 meses viviendo lejos de ellas mientras grababa ‘La Doña’ en México, y eso hizo que a su regreso se volvieran más unidos que antes.

“Disfruto mucho a mis hijas, me encanta estar en cada uno de sus momentos especiales, como sus cumpleaños, las competencias deportivas… No me quiero perder nada porque crecen muy rápido”, nos explicó David.

Lo más impresionante de la decoración fue el pastel que eran dos libros de pociones y arriba una manzana. La creación estuvo a cargo de Fabián de Paz y Patricio Moyano de All Sweet Designs, los elegidos por las celebridades para sus fiestas.

Además de jugar y bailar, a David Chocarro y Carolina se les ocurrió una idea muy original para reemplazar la piñata que suele terminar en pelea entre los niños. Construyeron casilleros para que los chicos busquen sus sorpresas. Armaron dos equipos: niñas y niños y el que más bolsitas de regalo encontraban eran los ganadores… ¿qué pasaba con los perdedores? El papá capitán del equipo debía buscar una llave en un plato lleno de dulce de leche pero ¡con su boca!

“No estamos de acuerdo con las piñatas. Creemos que es violento para los chicos, le tienen que pegar a su ídolo que es la cara de la piñata, y después todos terminan llorando porque no juntaron suficientes dulces. Queremos felicidad y no llanto”, nos explicó David.

Luego de una tarde llena de felicidad, llegó el momento de cantar el “Feliz Cumpleaños” y soplar las velitas. La canción tuvo varias versiones: en inglés, en español tradicional, el venezolano y en ¡chino! Sin duda la diversión fue el mejor ingrediente de esta fiesta infantil.