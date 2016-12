Cuatro razones para vacunarte contra la influenza si estás embarazada

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna para las embarazadas

Las mujeres embarazadas son casi 6 veces más propensas a morir por gripe estacional que otras personas, según indica el panel de expertos convocado recientemente por la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas [National Foundation for Infectious Diseases] y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades [Centers for Disease Control and Prevention, CDC]. Recibir la vacuna anual de la influenza durante el embarazo no solo protege a la madre, sino también protege al recién nacido, indican.

A pesar de esto, la información de los CDC muestra que los índices generales de vacunación, incluidas las mujeres embarazadas, han permanecido en los últimos años por debajo del objetivo: únicamente alrededor de la mitad informó haber recibido la vacuna contra la influenza. Y los índices son particularmente bajos entre las mujeres hispanas y afroamericanas que están embarazadas, informaron.

Esta institución gubernamental desea que esos valores aumenten y hace énfasis en que todas las personas mayores de 6 meses deben recibir la vacuna este año, en especial si están embarazadas. Estas son las razones:

1. Las nuevas mamás necesitan protección adicional

Las mujeres embarazadas y las que dieron a luz recientemente son más propensas a enfermarse gravemente, a ser hospitalizadas o incluso a morir por influenza debido a los diversos cambios a los que se somete al sistema inmunológico, al corazón y a los pulmones durante el embarazo. Este es el motivo por el cual es muy importante que se vacunen.

2. Podría proteger a los recién nacidos

Los recién nacidos son mucho más vulnerables a la influenza, en parte porque se supone que los bebés no pueden recibir la vacuna hasta que tienen por lo menos 6 meses de edad, indica la doctora Patricia N. Whitley-Williams, M.D., vicepresidente de NFID y directora de la división de pediatría en la Facultad de Medicina de Rutgers-Robert Wood Johnson. “Puedo decir que he sido testigo directo de la devastación que puede provocar la influenza y sus complicaciones, particularmente en los niños”.

Sin embargo, las mujeres que reciben la vacuna cuando están embarazadas podrían transmitirle la inmunidad al feto, de manera que el niño nazca con un poco de protección. En 2 estudios de la revista científica New England Journal of Medicine, uno publicado en 2008 y otro en 2014, determinaron que los recién nacidos cuyas madres habían sido vacunadas durante el embarazo tenían menos probabilidades de desarrollar la influenza y otras enfermedades respiratorias.

Además, si las nuevas mamás (y todos los demás en la casa) se vacunan, tendrán mucho menos probabilidades de enfermarse con influenza y de transmitirla al bebé. “Vacunar a las mujeres embarazadas también nos da la oportunidad de proteger a los recién nacidos”, informó Whitley-Williams.

3. Puede prevenir los partos prematuros

Enfermarse de influenza durante el embarazo aumenta el riesgo de un parto prematuro, que puede ser dañino para el bebé. Pero las investigaciones recientes sugieren que recibir la vacuna durante el embarazo puede reducir ese riesgo. Por ejemplo, un estudio del 2016 en la revista Clinical Infectious Diseases descubrió que las mujeres embarazadas que se vacunaron contra la influenza redujeron en un 20% el riesgo de tener un parto prematuro durante el periodo más fuerte de la influenza. Este estudio también determinó que el riesgo de parto prematuro disminuyó un 4% adicional cada semana después de la vacunación.

“Nuevas investigaciones sugieren que las mujeres están protegidas de un parto prematuro si reciben la vacuna durante el embarazo en una temporada de influenza particularmente mala”, dijo Kevin Ault, M.D., profesor asociado de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y uno de los participantes del panel de expertos sobre la influenza patrocinado recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. “Los beneficios son tanto para la madre como para los recién nacidos”.

4. La vacuna es segura para las madres

Algunas mamás se preocupan de que la vacuna contra la influenza represente de alguna manera riesgos particulares para las mujeres embarazadas. Este no es el caso. “La vacuna contra la influenza es muy segura para todos, incluso para las madres”, dijo Marvin M. Lipman, M.D. jefe de asesores médicos de Consumer Reports. Los efectos secundarios en las mujeres embarazadas son, por lo general, leves y son iguales a los que se presentan en los demás: dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección, así como desmayos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y náusea.

Y también es igual de efectivo para ellos, de acuerdo con un estudio del 2013 que se publicó en la revista científica Clinical Infectious Diseases. Este estudio determinó que entre el 2010 y el 2012, la vacuna disminuyó a la mitad el riesgo de que las mujeres embarazadas contrajeran la influenza.

Consejos para recibir la vacuna

No importa en qué momento del embarazo recibas la vacuna, ni si la recibes en el consultorio médico o en una farmacia, lo importante es que te vacunes.

Lo ideal es que recibas la vacuna antes de que termine el mes de octubre. Además, debes tomar en cuenta que aunque a algunas personas les atrae la idea de una vacuna en forma de aerosol nasal, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades ya no recomiendan esa forma de vacuna.

– Julia Calderone