Vaness Huppenkothen: Trabajo en Televisa afectó su dignidad

La presentadora se siente a gusto en ESPN

Ahora que Vanessa Huppenkothen forma parte de ESPN, dice que haber estado en Televisa Deportes afectó su dignidad como mujer, ya que se sintió limitada como comentarista deportiva y sólo exhibida como un atractivo físico.

“En ESPN es donde siempre quise estar, donde he crecido y he aprendido más, aquí la credibilidad es todo. En Televisa luché para hacer lo que estoy haciendo y nunca se me dio la oportunidad, a ellos les funcionaba lo que yo hacía, desafortunadamente me presté a muchas cosas y ahora me siento muy bien”, contó.

Te amo México! Hoy ganamos ⚽️⚽️⚽️ #México A photo posted by Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) on Nov 11, 2016 at 1:34pm PST

Al ser cuestionada sobre si en algún momento llegó a sentirse utilizada en Televisa como un trofeo, Vanessa comentó lo siguiente. “¡Claro!.. Que te vean como el trozo de carne a las mujeres no nos cae bien, los hombres juzgan mal y uno como mujer se siente mal porque tu dignidad se ve afectada y ese fue mi caso. Gracias a la vida estoy en un lugar en donde la dignidad como mujer es apoyada y mi trabajo es valorado”.

Yaaa en ESPN2 toda la info de Barcelona vs Real Madrid en Sports Center😃 A photo posted by Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) on Dec 2, 2016 at 7:22pm PST

Entrar a trabajar con José Ramón Fernández a ESPN llegó a ser complicado, debido a que parte del público que sigue al maestro de los comentaristas deportivos, dudaba de la capacidad de Vanessa.

“Al principio la gente no confiaba, me juzgaba mucho y me gustó que hoy vean que sí he evolucionado como comentarista y muchos se han tragado sus palabras porque no creían de mi capacidad. Estoy agradecida con el maestro que me dio las tablas en este tema”, finalizó.

Ya estamos en Sports Center #ESPN A photo posted by Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) on Nov 4, 2016 at 11:11pm PDT