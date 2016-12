Video: ¡Rebecca de Alba reveló que perdió un bebé de Ricky Martin!

La conductora abrió su corazón durante una entrevista para las cámaras del programa “Historias Engarzadas”

Rebecca de Alba siempre se ha caracterizado por ser muy reservada, sin embargo hizo fuertes declaraciones en el programa “Historias Engarzadas”, dónde reveló que perdió un bebé que esperaba de Ricky Martín.

La mexicana dio detalles de su primer acercamiento: “Ricky Martin vino al DF, estaba con su pelo largo y su arracada, estaba allí sentado, y desde ese día comenzamos a ser amigos, encontré el molde perfecto, es importante que quede claro que cuando yo hablo algo de él no es para que tenga rating un programa, lo hago porque fue una historia de amor que vale la pena”.

Rebecca de Alba reveló sobre el embarazo: “Más que querer, intentamos tener un hijo, hacíamos la tarea, hubiese sido muy lindo, tuvimos la pérdida de un bebé, íbamos a ser papás y no se dio, y no es ninguna tragedia ni nada terrible, ni se acaba el mundo, por eso cuando la gente ataca ésta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”, afirmó.

La conductora señaló que después del aborto, pudieron sobrellevar la relación, posteriormente se separaron a consecuencia de la distancia y el romance terminó.

“Con Ricky Martin conecté, de aquí para el real, y me consta que fue una relación perfecta”.

Para finalizar, Mónica Garza le hizo una pregunta bastante incómoda sobre la orientación sexual de Ricky Martin:

“Cuando Ricky sale hablar de sus preferencias sexuales en ese momento ya no fue una sorpresa para mí, porque nosotros ya no estábamos juntos cuando hablamos de ese tema, entonces realmente para mí no significo algo específico, yo ya tenía mi vida, el su vida, yo ya tenía otra relación, y en el momento que lo platicamos, ya habían pasado siete años”.

POR: Por Karina Dionicio

Mira aquí la entrevista: