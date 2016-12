Amiga de Renato López lo despide con emotiva carta

La conductora Lety Sahagún le dedicó unas bellas palabras al fallecido actor

Lety Sahagún abrió su corazón a través de su cuenta de Instagram para dedicarle una carta a su gran amigo Renato López tras la trágica muerte del actor.

“No puedo creer que hace apenas un año escribía en una carta lo inmensamente agradecida que me sentía por tenerte en mi vida, por todas las formas en que la cambiaste.

Friend, nunca he evitado tanto la noche, odio dormir y despertar a esto. Se siente como una pesadilla, como si fuera a pasar por tu casa para encontrarte ahí sentadito en tu sillón con esa sonrisota, tu “hi friend” y esos abrazos que inevitablemente me sacaban una sonrisa.

Parece injusto buscar palabras para honrarte o siquiera explicarle a los que no tuvieron el privilegio de conocerte el pinche SOL y lo jodidamente INCREÍBLE que eres. Te movías tan fácil en la vida, amabas incondicionalmente sin hacer preguntas, siempre tan generoso, dabas todo sin guardarte nada. Tenías un modo de vivir que nunca antes había visto, tan desarmado y vulnerable. Pero sobre todo un gran don de saber exactamente lo que necesitábamos oír y sentir Y te aseguraste que todos a tu alrededor se sintieran siempre amados. No hubo un sólo día que no nos lo repitieras.

GRACIAS friend, por escogerme para ser parte de tu tiempo aquí. Por no soltar mi mano cuando sentía que el mundo se caía en mis pies, por esos abrazos que lo curaron todo. Por enseñarme lo que es el amor incondicional y aceptarme exactamente como soy, por hacerme sentir siempre especial, por esas carcajadas que no nos dejaban respirar, por la Pooty, por ser mi dupla para ligar pero el peor porque al final nadie nunca te parecía suficiente (me ibas a dejar cotorra), por las noches interminables bailando, por el niño que vivía adentro de ti siempre despierto, por hacerme sentir en casa y nunca extrañar, por darme una familia en una ciudad donde llegué sin conocer a nadie.

Por TI, por todo lo que ERES y sigues siendo. Nunca había sentido tanta tristeza y amor al mismo tiempo. Me caga que aún con este profundo dolor cada que pienso en ti sigues consiguiendo robarme una sonrisa. Te vas con un pedazo de mí, pero dejas todo lo que tú eres aquí. Me siento TAN bendecida y muero por verte y abrazarte otra vez. Mientras, el amor que nos diste crece con la familia que dejaste y haremos TODO lo posible para vivir una vida digna de ser vivida por ti, te lo prometo! TE AMO SIEMPRE”.

Lety y Renato iniciaron su amistad cuando compartieron conducción en E! POP y de ahí se hicieron grandes amigos y compartieron viajes y penas de amor, recordemos que la conductora tuvo una relación con el Chicharito Hernández.

POR: Por Karina Dionicio