Chiquis Rivera dice si está o no embarazada

Mira por qué está molesto Lorenzo Méndez

Desde hace unos días comenzó a correr el rumor de que Chiquis Rivera estaría embarazada, y que el padre de este supuesto futuro bebé, sería el vocalista de la Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez, con quien se la vincula desde hace tiempo.

Pues la propia Chiquis fue la encargada de desmentir esa noticia: “No, no estoy embarazada y ese rumor me trajo algunos problemas, así que quiero aclarar que no es cierto”, dijo la hija de Jenni Rivera.

💗 Una foto publicada por Janney "Chiquis" (@chiquisoficial) el 5 de Dic de 2016 a la(s) 3:49 PST

Los problemas que le trajeron a Chiquis fue con la mamá de Lorenzo, quien se preocupó cuando escuchó el rumor, incluso el propio supuesto futuro papá se molestó, y lo dejó saber en un evento al que asistió: “Traer un hijo a este mundo es algo demasiado sagrado para andar jugando con mentiras”, dijo.

Lo confuso de esta situación no es tanto el supuesto embarazo, sino cómo ven la relación cada uno de los protagonistas. Mientras Chiquis asegura que son amigos y que se están dando la oportunidad de conocerse, Lorenzo es bien tajante al asegurar que lo de ellos es solo una amistad.

Les recomiendo la marca @urvan.wave chequen su página y sus diseños 💯✔️👍🏼 Gracias Una foto publicada por Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) el 2 de Dic de 2016 a la(s) 4:36 PST