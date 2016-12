La gran campaña de David Villa que catapultó al NYC FC por encima de otros deportes

"El Guaje" no sólo aportó 23 goles sino que como capitán del equipo fue el líder capaz de mantener arriba al grupo en momentos complicados y en las exigencias de mayor rigor en la MLS

El delantero español David Villa, capitán del NYC FC fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Major League Soccer en sorteo divulgado este martes en Nueva York.

Villa ganó el ‘Trofeo Landon Donovan que distingue al mejor jugador de la liga por delante de Bradley Wright-Pihilips y Sacha Kljestan, ambos baluartes del Red Bulls.

“Es un triunfo de todos”, dijo Villa después de recibir el trofeo del Comisionado Don Garber. “Gracias a mis compañeros de equipo y a mi familia que siempre me ha apoyado en mi carrera, y son parte muy importante de este momento”, Agregó.

En apenas su segundo año en la MLS, el NYCFC dirigido por el francés Patrick Vieira, protagonizó una gran campaña en la que clasificó a los playoffs y despertó un gran fervor en los aficionados de la ciudad que promediaron cerca de 30 mil aficionados por partido y creó una dinámica diferente en una ciudad de más tradición por el béisbol y otros deportes.

Mucha parte de ese crecimiento y esa gran motivación han sido gestados por las actuaciones que jornada tras jornada dejó en los campos el ‘Guaje’ David Villa, que no sólo aportó 23 goles sino que como capitán del equipo fue el líder capaz de mantener arriba al grupo en momentos complicados y en las exigencias de mayor rigor.

“Soy muy feliz en Nueva York. En los dos años y medio que he estado nunca me he sentido extraño, porque los aficionados y los compañeros me han hecho sentir como en casa”, agregó Villa.

A su vez el Comisionado de la MLS, Dan Garber aplaudió el hecho de que tres juagdores de los dos equipos de Nueva York estuvieran en la puja final por el MVP.

“Esto habla muy bien de la ciudad y de cómo el fútbol ha sido afianzando sus raíces gracias al esfuerzo de todo el equipo de la Liga”, dijo Garber.

A través de videos exhibidos en la sala del evento, varios jugadores amigos y excompañeros de Villa le enviaron saludos y felicitaciones. Juan Mata desde Manchester fue el primero en enviarle un cálido abrazo y después pasaron Gerard Piqué, Pepe Reyna, Raúl y Jack Harrison el novato inglés del NYCFC. Landon Donovan quien no pudo estar presente para entregar el trofeo, también envió su felicitación al internacional español.

“Tomaré unas semanas de vacaciones y en enero estaré listo para que iniciemos trabajos en una temporada que tiene que ser la mejor”, concluyó Villa rodeado por su esposa y sus hijos abrazados al trofeo de MVP de la MLS.

FRASE DESTACADA

“Es un privilegio para mi como entrenador contar en el equipo con un futbolista de la responsabilidad y la calidad de David [Villa]. Su liderazgo y sus goles nos han llevado muy lejos. Yo nunca dudé ni un sólo segundo de que él tenía que ser el MVP de la Liga”.

Patrick Vieira