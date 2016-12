Siete polémicas escenas sexuales del cine (incluyendo “El último tango en París”)

El director de cine italiano Bernardo Bertolucci fue criticado en los últimos días por haber dicho que la escena de sexo de su filme "El último tango en París" se había hecho sin que la actriz, María Schneider, conociera todos los detalles de lo que se iba a filmar

“No quería que María actuara su humillación, su rabia. Quería que las sintiera”.

Con estas palabras, el director de cine italiano Bernardo Bertolucci justificó que a la actriz de 19 años María Schneider no se le informara de los detalles de la escena de violación que grabó con Marlon Brando para el filme “El último tango en París”.

La película, de 1972, exploraba la relación entre el personaje de Brando, un lujurioso cincuentón presentado como el epítome de la masculinidad, y una joven 20 años menor, encarnada por Schneider en sus primeros pasos en Hollywood.

Y el guión incluía una violenta escena en la que se simulaba una violación anal, en la que Brando usó mantequilla como lubricante.

La idea de la manteca, según contó el director, surgió de “una idea que tuve con Marlon esa mañana antes de rodar la escena”. Y fue esto lo que el actor estadounidense y Bertolucci acordaron no contarle a la coprotagonista .

“No le dije (a Schneider) lo que iba a pasar porque quería que su reacción fuese la de una chica, no la de una actriz “, dijo el realizador en una entrevista de 2013 que resurgió en los últimos días y desató una oleada de críticas.

La misma Schneider – que murió en 2011 a los 58 años tras una vida marcada por las internaciones en centros psiquiátricos, con problemas de adicciones y tendencias suicidas- declaró que había sentido “humillada” y “un poco violada” en la escena, en la que la mantequilla fue incorporada sin su consentimiento.

“Debería haber llamado a mi agente o a mi abogado, porque no se puede forzar a alguien a hacer algo que no está en el guión”, declaró en una entrevista en 2007.

Bertolucci, de 76 años, reconoció que “de alguna manera me comporté horrible con María porque no le dije lo que iba a suceder” y ha dicho que se siente “muy culpable” por la infame escena, aunque no se arrepiente de haberla rodado.

Este lunes, en un comunicado, anotó un nuevo capítulo a la polémica diciendo que se trata de un “ridículo malentendido”.

“La gente cree que María no sabía de la violencia que iba a sufrir (en la escena). ¡Falso!”, dijo el director citado por la agencia AP, agregando que el único detalle que ella desconocía era el de la mantequilla.

Lo cierto es que la película, que causó escándalo cuando se estrenó y fue prohibida en varios países , ahora está en la mira por la falta de consenso de la protagonista y el supuesto caso de abuso que ello representa.

Aún sin llegar al extremo del abuso, no es la primera vez que una escena sexual violenta en el cine desata la controversia. Aquí revisamos otros casos escandalosos.

1. La naranja mecánica (1971)

En el galardonado filme de Stanley Kubrick, lleno de escenas violentas, el protagonista y tres de sus secuaces irrumpen en una residencia, donde atacan a una pareja y abusan sexualmente de la mujer.

Esta escena y otras más con contenido sexual explícito y violento hicieron que la película fuese clasificada como “sólo para adultos” en Estados Unidos y se proyectara de manera limitada en Inglaterra.

En los años siguientes a su estreno, el filme provocó protestas y reportes de prensa de crímenes que supuestamente imitaban la trama de ficción, señaló el diario The New York Times.

La actriz que protagonizó esa escena, Adrianne Corri, también se quejó de las múltiples tomas que requirió Kubrick para filmarla, reportó la página web especializada en cine IMDB.

En todas las repeticiones Corri, quien murió en marzo de este año, debía permanecer con la ropa rasgada y casi desnuda. A pesar de la polémica, la película fue nominada a cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película.

2. Blue Velvet (1986)

La película del estadounidense David Lynch fue descrita como una “mezcla juguetona y perturbadora de lo real, lo surrealista y lo fantástico” por el crítico Philip French, del diario The Guardian.

En el filme, un joven llamado Jeffrey descubre una oreja humana abandonada en un jardín. Su decisión de investigar el extraño hallazgo lo lleva a participar en una relación sadomasoquista y violenta entre Frank Booth y Dorothy, una cantante.

El personaje de Frank, interpretado por Dennis Hopper, utiliza una máscara en la que inhala algún tipo de sustancia que enriquece su experiencia sexual con Dorothy.

Al estreno, esta secuencia y otras más causaron polémica entre la crítica. Roger Ebert, periodista del Chicago Sun Times, denunció en aquel entonces la manera en que el personaje de Dorothy, interpretado por Isabella Rossellini, fue “humillado y denigrado frente a la cámara”.

La actriz italiana dijo en una conferencia en 2002 que “Blue Velvet” tuvo dificultades con la distribución por ser un filme “de medianoche” y que tras su estreno obtuvo “muchas malas reseñas”.

“Especialmente yo, pues dijeron que estaba dispuesta a hacer porno y quitarme la ropa para lograr algún tipo de reconocimiento cercano al que alcanzó mi madre”, dijo la hija de la estrella del cine Ingrid Bergman.

3. Kids (1995)

Protagonizada por actores menores de edad, la primera escena de “Kids” muestra a un adolescente convenciendo a una niña de 12 años para mantener relaciones sexuales por primera vez.

“Todos estos chicos estaban actuando, porque ni siquiera eran activos sexualmente. Tenían como 15 o 16 años”, le dijo a la revista Rolling Stone Leo Fitzpatrick, quien interpretó el papel de Telly. “Yo había tenido sexo quizá una sola vez antes“, señaló el actor.

Por escenas como esas la crítica se dividió entre describirla como un retrato de una generación precoz en sus prácticas sexuales y de consumo de drogas, o como “pornografía infantil” lisa y llana, como reseñó la periodista del diario The Washington Post Rita Kempley.

El filme recibió una clasificación de NC-17 (para mayores de 17 años) de la Asociación Cinematográfica Estadounidense (MPAA, por sus siglas en inglés)

Su director, Larry Clark, apeló la decisión pero el ente mantuvo la etiqueta y recomendó que el filme no se editara para que conservara su impacto, reportó el portal IMDB.

4. Ojos bien cerrados (1999)

La secuencia más icónica del filme, según los críticos, muestra a Tom Cruise (en el papel de William Harford) observando una variedad de actos sexuales entre personas enmascaradas mientras deambula por los salones de una gran mansión.

A pesar de su alto contenido erótico, el estudio Warner Bros alteró digitalmente la escena de la orgía para mantener la clasificación “R”, que permite que los espectadores menores de 17 años vean la película en compañía de un adulto.

Decisión que no fue bien recibida por algunos fanáticos de su director, Stanley Kubrick, quien murió poco después del final del rodaje.

La crítica de cine de The New York Times Janet Maslin calificó esas alteraciones como “un chiste”: “El significado y efecto de los actos presenciados siguen siendo los mismos”, dijo en su reseña.

La versión sin censura del filme, protagonizado por Cruise y Nicole Kidman, se lanzó en Estados Unidos en 2007 bajo el formato de DVD. Y los actores, que por entonces eran pareja en la vida real, siempre señalaron la intensidad del rodaje, que fue de 400 días con alto voltaje sexual y con elementos de profundo impacto psicológico: las cosas con Kubrick eran “volátiles e intensas“, señaló Cruise, “a veces devastadoras”.

“Me alegro de que Nic y yo no hicimos esta película en el primer o segundo año de nuestro matrimonio”, expresó el actor en una entrevista en 1999.

5. Irreversible (2002)

La escena de violación contenida en esta película del director argentino Gaspar Noé es una secuencia sin cortes de casi diez minutos.

La actriz italiana Mónica Bellucci, quien interpreta a Alex, se marcha de una discoteca y de camino a casa es atacada y abusada por un hombre en medio de un sombrío túnel peatonal.

“No sabía cómo iba a actuar esa escena hasta que llegó el momento de hacerla. Fue fuerte porque se filmó de una manera muy realista“, dijo Bellucci en una entrevista en 2002.

David Ansen, de la publicación Newsweek, escribió en su reseña que varias mujeres abandonaron la sala de proyección cuando se exhibió la película en el Festival de Cannes. Y lo mismo ocurrió en muchas otras salas de cine, donde el estreno de la película encontró todo tipo de rechazos.

Bellucci admitió que la película resultó altamente controvertida y que “algunos la amaron y otros la odiaron”.

“Esta película es difícil, lo entiendo, pero es importante”, argumentó la intérprete.

6. Anticristo (2009)

La película de Lars von Trier comienza con una secuencia en cámara lenta donde hay sexo explícito que termina con dos escenas vívidas de mutilación genital. Y así continúa la cinta de horror, llena de escenas cargadas de violencia sexual y sadomasoquismo.

“Sólo pude ver los increíblemente espeluznantes últimos 20 minutos de la película a través de mis dedos“, reseñó Peter Bradshaw, crítico del diario británico The Guardian.

Von Trier señaló en su momento que hacer la película lo ayudó a superar una depresión paralizante, pero el resultado causó profunda incomodidad en más de un espectador. Para varios críticos las escenas de explícita violencia sexual no se justificaron en la trama.

El director danés desestimó los reclamos: dijo “sentirse bien” cuando le preguntaron por la reacción negativa hacia su película, según reportó Reuters.

Y ésta sigue dando que hablar, pues en febrero de este año un tribunal en Francia prohibió su proyección en cines, televisión y video por su contenido sexual y violento.

Un grupo católico llamado Promouvoir pidió que se estudie su reclasificación para evitar que cualquier menor de 18 años pueda verla.