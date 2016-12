Tragedia del Champecoense: signos de admiración que sobran, el resbalón de la Conmebol en redes sociales

Chapecoense campeón es un gesto noble en medio de una tragedia absurda, momento sensible para cuidar los detalles

Amante de la hipérbole, a veces en exceso, el comentario deportivo se encuentra en ocasiones excepcionales con que la realidad lo supera: nadie entregaría la vida para ser campeón, esa alegría no puede nacer de la muerte.

Por eso es que al anuncio de este lunes de la Conmebol le sobraba algo: los seis signos de admiración -tres de apertura, tres de cierre- enfatizando la decisión tomada. “¡¡¡ Chapecoense campeón!!! Copa Sudamericana 2016“, decía el tweet replicado más de 50.000 veces.

Está claro que el pensamiento de una institución no es necesariamente lo que ésta haga circular en sus redes sociales oficiales, pero los signos de admiración son una convención para reflejar sorpresa, asombro, alegría o súplica, no para dar la noticia que se dio el lunes.

Chapecoense campeón es un gesto noble en medio de una tragedia absurda. Momento sensible para cuidar los detalles y no aparecer diciendo lo que no se quiere decir.