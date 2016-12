Fotos: Ricky Martin y Jwan Yosef mostraron cuerpazo en las playas de México

El futuro marido del cantante ha compartido en sus redes sociales una fotografía de una de sus jornadas de playa en Puerto Vallarta

La vida le sonríe a Ricky Martin y a su prometido, el artista de origen sirio Jwan Yosef. Además de gozar de gran éxito en sus respectivas profesionales y -al menos en el caso del cantante- ser ricos y famosos, ambos forman una de las parejas más enamoradas y atractivas del momento.

Así lo han vuelto a demostrar por medio de su romántica escapada a México, durante la que tanto el intérprete como el artista han lucido unos espectaculares cuerpos de los que Jwan no ha dudado en presumir a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que su futuro marido y él aparecen recién salido del mar junto a un escueto mensaje: “Más que el paraíso”.

Paradise much 🌊 A photo posted by Jwan Yosef (@jwanyosef) on Dec 6, 2016 at 4:42pm PST

En el caso del apuesto ídolo portorriqueño, también ha hecho gala de los múltiples tatuajes que adornan su anatomía tanto en los hombros como en los brazos y el pecho, además en la parte baja de la espalda, donde hace tiempo se grabó un trisquel que no se aprecia en dicha instantánea. Ricky también consiguió eclipsar a su pareja gracias al diminuto bañador que eligió para disfrutar de su jornada de playa en Puerto Vallarta, bastante más ajustado que el modelo más tradicional por el que se decantó Jwan.

A buen seguro la pareja estará aprovechando al máximo los últimos días de descanso antes de que el cantante se embarque el año que viene en su primera residencia en Las Vegas, un compromiso profesional que podría obligarles a adelantar o retrasar la fecha de su boda tras tomar la decisión de pasar por el altar medio año después de conocerse.

“Acabamos de comprometernos, sí. ¡Estoy sudando! Nos conocemos desde hace más de un año, pero oficialmente [estamos juntos] desde enero. Fui yo quien le pidió matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué una bolsita de terciopelo -no tenía una caja- y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: ‘¡Tengo algo para ti!’. Él me preguntó qué era, y entonces ya le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’. Él me tuvo que decir: ‘¿Pero cuál es la pregunta?’, y entonces ya le dije: ‘¿Te casarás conmigo?’. Fue muy bonito, y treinta minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había contestado que sí“, confesaba Ricky en el programa ‘The Ellen DeGeneres Show’, en el que confirmó además que sus gemelos Matteo y Valentino (8) han congeniado perfectamente con Jwan.