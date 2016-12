Irina Shayk derrite hasta el hielo con su última foto en Instagram

Finally❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️A DREAM COME TRUE!!!!😸Melting ice on set with #StevenMeisel for @albertaferretti SS17 ads 😍❄️ @carineroitfeld @guidopalau @patmcgrathreal @pg_dmcasting

A photo posted by irinashayk (@irinashayk) on Dec 6, 2016 at 5:35am PST