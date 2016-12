López Obrador: Felipe Calderón convirtió México en un cementerio

El líder izquierdista dijo que la corrupción es el principal problema del país

México – Andrés Manuel López Obrador, líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aspirante a la Presidencia, dijo en entrevista en el programa Despierta que el principal problema de México es la corrupción, por lo que aseguró que su equipo “estará integrado por gente honesta”. Además acusó al ex Presidente, Felipe Calderón de convertir a la nación en un “cementerio”.

Durante la mañana de hoy, el dos veces candidato a la presidencia fue entrevistado por Loret en el programa Despierta de Televisa, en donde habló principalmente de sus aspiraciones y de cómo ve la situación del país.

“Este es el régimen está podrido y mientras dure peor nos va a ir”, dijo al sostener que es necesario un acuerdo nacional “para decir basta de corrupción”.

Sobre el tema, añadió que de llegar a la presidencia pondrá por delante la honestidad haciéndola una forma de vida, y de gobierno. Considera que por el hecho de que él no sea corrupto con eso bastará y que los gobernadores y los presidentes municipales no lo serán. “yo puedo decir que no va haber corrupción porque me considero con autoridad moral[…] queremos gobernar con el ejemplo”. Agregó que su equipo será también de gente honrada.

Antes de autonombrarse honesto, AMLO recordó las giras que hace en el país para no apagarse: “llevamos mucho tiempo recorriendo del país, es una manera de trabajar para que no se apague la llama de la esperanza, recorrer los pueblos. Conozco[…] todos ¡todos! los municipios del país y los he recorrido dos veces”, aseguró el aspirante.

Reiteró en que la elección del 2006 le fue robada, mientras que Felipe Calderón “convirtió al país en un cementerio” y no ha hecho un ejercicio de autocrítica ni ofrecido disculpas por eso.

“No hay autocrítica, ahora lo mismo ya se volvió deporte nacional cuestionar a Peña Nieto, lo tienen como el payaso de las cachetadas todo le echan la culpa; pero se olvida,que lo impulsaron lo inflaron”, abundó.

En relación a Carlos Salinas de Gortari insistió que es importante debatir con él, “independientemente de que Salinas es el padre de la desigualdad moderna de México, a partir de Salinas se generó este desbalance, este agravamiento de la desigualdad que nos ha causado mucho daño y mucho sufrimiento, Salinas fue el creador del modelo de la política que actualmente impera”, señaló.

Entre otros temas que también abordó la entrevista, fue la salud del líder de Morena. Especificó que aunque el infarto que sufrió “fue fuerte”, tiene salud, “me dejaron bien, tengo salud para ser Presidente de México. Mientras viva voy a seguir luchando” apuntó.