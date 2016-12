Paulina Rubio regaña a su mamá Susana Dosamantes

¡Mira la razón por la cuál la "Chica Dorada" le reclama a su mamá!

Al ser cuestionada sobre la relación de su hija Paulina Rubio con el ex participante de “La Voz México”, Gerardo Bazúa, la actriz Susana Dosamantes dijo que no daría declaraciones sobre la vida privada de su hija, ya que la regañaba por meterse en cosas que no.

“Sinceramente no me gusta dar entrevistas por mi hija porque me regaña y aparte no tengo por qué andarlas dando”.

Además, señaló que tampoco le gusta estar aconsejando a sus hijos, pues considera que “ya están muy grandotes y bigotones” para tomar con responsabilidad sus propias decisiones. Eso sí, puntualizó que siempre los apoyará.

Susana Dosamantes, actualmente se encuentra en la puesta en escena “Hijas de su Madre”, al lado de Aylin Mujica, Patricia Reyes Spíndola y Ofelia Medina.

Por otra parte, Dosamantes confirmó haber recuperado su casa de Tequesquitengo, Morelos, luego de haber sido invadida y desmantelada por aviadores desde el año 2011. “Ya me la regresaron, pero no he querido ocuparla, ya sé que está esalojada con sellos de seguridad”. finalizó.

Hijas de su Madre Que placer trabajar con estas grandes actrices,amigas,que admiro yrespeto👏🏻

Gracias Gabriel Várela pic.twitter.com/JDNyOv7PIi — Susana Dosamantes (@SDosamantesOF) December 7, 2016