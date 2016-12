Rubí y sus padres hablan por primera vez: ¿Habrá fiesta de XV años o no?

"Se salió de control esto, no quiere decir que no quisiéramos invitar a todos el mundo, pero aquí las fiestas se hacen regionalmente'

Memes, famosos invitándose, miles de personas asegurando que viajarán… Rubí y sus padres rompen el silencio, y en exclusiva para ‘Despierta América’ la familia Ibarra-García le abrió su casa de La Joya, en San Luis Potosí, México, a una de sus reporteras para aclarar si habrá o no fiesta de XV años.

Recordemos que todo comenzó cuando el papá de la adolescente hizo un video para anunciar la fiesta de 15 de su hija, y lo subió a Facebook, sin contar que se volvería viral, y tanto desconocidos como famosos comenzaron a bromear con que asistirían el evento. Pero, ¿qué dicen ellos?

“Se salió de control esto, no quiere decir que no quisiéramos invitar a todos el mundo, pero aquí las fiestas se hacen regionalmente. Fue algo que no nos esperábamos”, le comentó el padre de Rubí a la periodista.

Mientras que la madre, doña Ana, cuenta que desde que todo esto se hizo tan famosos, tuvieron momentos de tristeza y de enojo, en especial con los memes: “Al principio nos molestaron, pero ahorita lo que nos causan son risas”, dijo.

La más contenta en toda esta historia es la protagonista, Rubí, quien por primera vez habla y dice: “Es algo que no me esperaba, nosotros hicimos los del video con invitar a la gente, y se salió de control… Estoy feliz”.

Sí, Rubí está feliz con ser la quinceañera más famosa del mundo y si antes esperaba con ansias su fiesta, ahora mucho más porque tiene la esperanza de que todos los famosos que dijeron que asistirían en verdad lo hagan: “Sería genial que vinieran, si todos están gustosos de venir no pasa nada”.

El padre de Rubí aprovechó la entrevista para aclarar que sí habrá fiesta de XV para su hija y que todos están invitados. Nada se ha cancelado.

“En ningún momento dije que iba a desinvitar, yo quisiera que todo el mundo estuviera en mi fiesta, por supuesto, he visto famosos que quieren venir… El Mimoso hasta un corrido le hizo a mi hija, y le quiero dar las gracias por el regalo para Rubí, que Dios lo bendiga”, dijo el padre de Rubí.

