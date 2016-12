Carlos Tevez amaga con irse de Boca… y del fútbol

A unas horas del Clásico, el 'Apache' dijo que no sólo podía irse del cuadro bostero rumbo a tierras orientales, sino de las canchas de una buena vez por todas

No se entrenó a la par de sus compañeros en la mañana de este jueves. Y esa parecía ser la principal noticia del día en torno a Carlos Tevez. Pero faltaba lo más jugoso: “Tengo muchos quilombos en la cabeza para decidir si me voy o no“, contó con sus habituales modos, sentado en la sala de conferencias, apenas a tres días de entrar al Monumental con la camiseta de Boca a jugar el superclásico.

El tema fue el dominante: saber si va a aceptar la oferta que le llegó desde el fútbol de China para sumarse en 2017 a esa liga. Tevez dio un par de rodeos, intentó eludir el tema pero después entró de lleno: “No es el momento de tomar esa decisión. Tenemos el clásico primero, después mi casamiento, necesito descansar para tomar una decisión. A esta altura del año tengo la cabeza quemada. Y además, no es solo quedarme o irme: también pienso en el retiro“, agregó un tercer elemento. “Y se trata de algo personal, no hay nada que Boca pueda hacer para influir, no tiene que ver con eso. Acá todo el mundo me ha tratado muy bien siempre. Ni la posición en el torneo ni el resultado del domingo van a influir en mi decisión”.

Antes, y pensando específicamente en River, se había permitido una confesión: “Siempre me cuesta jugar bien el clásico porque lo juego como hincha, es en el único partido que me pasa. Quiero que me vaya bien”.

Por ese motivo, al tiempo de dejar un mensaje, el emblema de este Boca enfatizó: “Les diría a mis compañeros que disfruten el clásico, yo todavía no pude. Ojalá que el domingo siga todo en la normalidad y que el árbitro esté a la altura y se haga un clásico lindo de ver, sin problemas”.

“Este equipo mejoró muchísimo en los últimos dos partidos. Volvimos a tener un poco de alma. Gago nos ha hecho muy bien, nos da mucho fútbol. Cuando Boca no juega bien, siempre es uno el apuntado. Se tiene que entender que soy un ser humano”, analizó sobre la actualidad del equipo xeneize.