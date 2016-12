¿Cómo Facebook pudo haber ayudado en la victoria de Donald Trump?

Una aplicación de internet que pudo haber cambiado todo

Una aplicación que fue ideada para Facebook pudo haber sido determinante en la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Un artículo publicado por la revista suiza “Das Magazin” -reseñado esta semana por RT en Español- plantea que la empresa Cambridge Analytica, de Alexander Nix, mediante su app de recolección de datos “MyPersonality” -al igual que en el caso del “Brexit” en el Reino Unido- privilegió unas historias versus otras en la red social lo que culminó en el resultado de los comicios.

El sistema de “Big Data” en el que se sostienen los procedimientos de la empresa fue creado por el psicólogo polaco Michal Kosinski cuando era estudiante en la Universidad de Cambridge.

La aplicación fue desarrollada por el joven científico para Facebook con el fin de obtener y analizar datos personales. El proceso comienza con el envío a usuarios de una lista de preguntas sobre su comportamiento y personalidad.

El sistema le permitió a Kosinski lograr acceso a las publicaciones de la red social a las que los cibernautas habían dado un “me gusta”. Detalles relacionados con la etnia y orientación sexual pueden ser monitoreados mediante la aplicación. Otras más variables como preferencias políticas, voto en elecciones pasadas y sus medios de comunicación favoritos también son evaluados por la app. El fin es desarrollar un perfil psicolólogico del usuario y, basado en eso, enviar información mediante redes.

Un informe de la campaña Leave.eu,- al que hace referencia “Das Magazin”– indica que Cambridge Analytica utilizó el método elaborado por Kosinski para elegir las noticias que serían distribuidas en las redes sociales en cada región estadounidense para, supuestamente, descreditar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

En respuesta a la controversia, Kosinski dijo a la revista que él solo creó el método: “Nada de eso es culpa mía. No he construido la bomba. Solo he mostrado que existe”, dice el polaco.

En agosto pasado, Trump escribió en su cuenta de Twitter: “Dentro de poco me llamarán Mr. Brexit”. En ese momento, los comentarios fueron asociados al apoyo del magnate a la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea.

Sin embargo, a raíz de esta información, el comentario se ha interpretado como una afirmación de Trump de que su campaña electoral sería impulsada por Nix y su empresa.