Mónica Puig reconoce que ya no es una tenista del ‘montón’

La atleta admite que haber ganado oro en las Olimpiadas le ha ganado el respeto de sus contendientes

Todavía acostumbrándose a la notoriedad que le llegó con la medalla de oro olímpica, Mónica Puig reconoció que ha tenido que asimilar un cambio “rápido y drástico” en su vida. De repente se convirtió en una figura muy reconocida en Puerto Rico y en algunas partes en el mundo, que la han obligado a hacer cambios en su vida profesional y deportiva.

Esta nueva fama le ha llegado con jugosos contratos publicitarios que se siguen sumando a las marcas como Chrysler, AT&T y Ellesse, que desde los inicios de su carrera apostaron a la tenista puertorriqueña.

Puig anunciaba este jueves, en San Juan, su acuerdo publicitario con First Bank para ser la imagen de la institución bancaria por los próximos tres años.

“Para mí ha sido un cambio bastante rápido y drástico en el tema de reconocimiento. Pero es parte del trabajo y estoy muy contenta como mi equipo de trabajo que ha atraído a estas marcas que puedo representar con dignidad y responsabilidad. Espero que siga sobresaliendo en el tenis para poder continuar atrayendo a otras marcas grandes”, expresó.

Además de estas marcas, la deportista mantiene contratos de auspicios con otras marcas deportivas como Babolat y Asics, entre otras.

Al preguntarle si tenía en agenda nuevas negociaciones de auspicio, Puig aseguró no tenía conocimiento sobre ese tema ya que ese no es su terreno de juego. “Esta parte la trabaja mi agente. Yo me trato de enfocar más en ganar partidos que es lo que me trae estas otras cosas. Pero, por ahora sigo trabajando muy fuerte con lo que tengo”, afirmó.

La medallista reconoció que desde las Olimpiadas sus contendientes le tienen más respeto. “Antes me veían como una del montón. Ahora me ven y dicen: ‘con esta hay que tener cuidado’”, afirmó.

Reconoció que ahora la miran con otros ojos. “Cuando alguien gana algo grande, todo el mundo va a ir por ti. Ya no dice le gané a Mónica Puig, ahora dicen; ‘le gané a Mónica Puig la medallista de oro’. Eso me da a mí un poco de más presión. Pero, yo también estoy yendo por otras que tienen títulos y nombres bastante grandes”, puntualizó.

Aseguró que por ahora se prepara para la pretemporada de juegos. Dijo que el 27 de diciembre parte para Australia a participar de varios torneos que se celebrarán allí y luego irá a Dubai.

Explicó que desde que es medallista olímpica está entrando a torneos más fuertes donde participan menos jugadores, pero hay más dinero en premios. “Podemos decir que son los torneos donde van los más grandes del deporte. Estamos siendo un poco más selectivos en esto porque queremos que los torneos a los que vayamos me ayuden a subir en el ranking”, señaló.

Ahora mismo Puig se encuentra en la posición 32, según la lista de posiciones de la WTA (Women’s Tennis Association).

La tenista confirmó que las metas para este año son muy grandes y por ello está trabajando muy duro para poder lograrlas. Más que nada se está enfocando en fortalecer su físico y su mente. Indicó que está haciendo meditaciones para ser más positiva y fuerte en la cancha a nivel mental. De igual modo, está trabajando con su físico, con entrenamientos que le ayuden a hacer más ágil y explosiva en la cancha para poder competir consistentemente a un nivel más alto durante todo el año.

“Al final de cuentas, todo el mundo juega tenis, lo que hace la diferencia en este deporte es el físico y la mentalidad”, comentó.

Puig se presentará la semana próxima en junto a la tenista María Sharapova, como parte de un partido de exhibición que se celebrará en el jueves, 15 de diciembre, en el Coliseo de Puerto Rico.