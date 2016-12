Rihanna zanja así la polémica con Beyoncé en redes sociales

La disputa habría sido resultado de las nominaciones a los prestigiosos premios Grammy

La cantante Rihanna ha recurrido a su cuenta de Instagram para zanjar la polémica sobre la supuesta pulla que lanzó a Beyoncé a través de esa misma plataforma, al darle a ‘me gusta’ a una publicación que criticaba las ocho nominaciones a los Grammy que ha recibido la mujer de Jay Z, una más que la artista de Barbados.

A los fans de la artista no les pasó desapercibido que ‘riri’ -como la apodan cariñosamente- parecía haber dado su aprobación, en forma de ‘like’, a un mensaje compartido por uno de sus admiradores en el que se afirmaba que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación había decidido no incluirla en las categorías más importantes de la entrega de premios por temor a que pudiera ‘robarle’ los galardones a la famosísima ‘Queen B’.

“Felicidades y todo eso a Rihanna por sus ocho nominaciones, pero para ser honestos, que le den a la Academia por haberla ignorado en las categorías de Mejor Canción del Año y Mejor Álbum. Me parece que tenían miedo de que derrotara a alguien, ejem ejem”, rezaba el controvertido mensaje junto a un emoticono de un limón, una clara referencia al disco visual ‘Lemonade’ de Beyoncé.

Ante el revuelo generado por un simple ‘me gusta’, Rihanna ha decidido salir ahora al paso de todos los comentarios para aclarar que nunca fue su intención faltarle al respeto a la esposa de su mentor musical y pedir a su base de admiradores que no insistan en generar rivalidad entre las artistas negras.

“En realidad, nunca llegué a leer el pie de foto de tu publicación, solo vi la imagen y me pareció divertida. Pero desde entonces no he parado de verla por todas partes. Y sí, lo que he hecho es muy mezquino. Pero todo este jaleo es innecesario. Me gustaría que por favor dejarais ya de hablar de este tema y os concentrarais en lo realmente importante. No hay necesidad de enfrentar a las mujeres negras entre ellas. Las dos nos merecemos que reconozcan nuestro trabajo, y la Academia lo ha hecho”, afirmó la cantante en un comentario compartido en la polémica publicación.